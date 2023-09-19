У гомельчанина забрали 131 бутылку элитного коньяка 1 19.09.2023, 14:15

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Одну бутылку оценили примерно в 610 рублей.

В Гомеле милиционеры и таможенники изъяли крупную партию контрафактного алкоголя. 131 бутылку якобы Hennessy XO и Courvoisier оценили в 80 тысяч рублей — то есть в среднем одну емкость оценили в 610 рублей.

В автомобиле 64-летнего гомельчанина обнаружили якобы элитный французский коньяк двух марок, который мужчина привез накануне из России и даже не успел выгрузить из багажника.

«Всего в машине находилась 131 бутылка алкоголя емкостью 0,5 и 0,7 литра. Рыночная стоимость оригинальных напитков в таком количестве могла составить свыше 80 тысяч рублей. Однако вся партия имеет признаки хорошей реплики на заводскую тару, содержимое которой отправлено на экспертизу. Сомнения специалистов в первую очередь вызвало то, что в страны СНГ один из указанных производителей попросту не поставляет бутылки емкостью в пол-литра», — рассказали в милиции.

Мужчина пояснил, что алкоголь приобрел для собственных нужд в России.

В отношении гомельчанина начали административный процесс за незаконное перемещение по территории страны более пяти литров алкоголя без белорусских акцизов. Ему грозит штраф до 100 базовых величин (3700 рублей. — Прим. ред.) с конфискацией товара.

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