Азербайджан уничтожил армянскую станцию РЭБ «Мортира» во время боев в Карабахе 19.09.2023, 14:18

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Также нанесен удар по 4-й стрелковой бригаде ВС Армении.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня Азербайджан начал военные действия в Карабахе и наступает на позиции ВС Армении.

Азербайджанская артиллерия обстреливает город Степанакерт.

В Сети также появилось видео уничтожение азербайджанским дроном-камикадзе станции РЭБ «Мортира» ВС Армении.

Сообщается, что ВС Азербайджана продвинулись в сторону города Ханкенди с направления города Шуша.

Войска Азербайджана нанесли удар по 4-й стрелковой бригаде ВС Армении.

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