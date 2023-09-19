Азербайджан уничтожил армянскую станцию РЭБ «Мортира» во время боев в Карабахе
- 19.09.2023, 14:18
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Также нанесен удар по 4-й стрелковой бригаде ВС Армении.
Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня Азербайджан начал военные действия в Карабахе и наступает на позиции ВС Армении.
Азербайджанская артиллерия обстреливает город Степанакерт.
В Сети также появилось видео уничтожение азербайджанским дроном-камикадзе станции РЭБ «Мортира» ВС Армении.
Сообщается, что ВС Азербайджана продвинулись в сторону города Ханкенди с направления города Шуша.
Войска Азербайджана нанесли удар по 4-й стрелковой бригаде ВС Армении.