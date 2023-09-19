«Я получила ту жизнь, которую хотела» 19.09.2023, 14:32

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История белоруски, которая ушла с руководящей должности и счастлива.

Какой белорус не мечтает «уйти в IT». И вот вам одна вдохновляющая история.

Татьяне 32 года. У нее была руководящая должность и зарплата в разы больше средней по стране. Два года назад девушка все это бросила и ушла в IT, без курсов, каких-либо знаний и связей.

С тех пор жизнь белоруски перевернулась с ног на голову: работа мечты, постоянные путешествия, релокация и большие планы.

Как она шла к своей цели, читайте в материале Tochka.by.

Белка в колесе

Татьяна отучилась в БНТУ по специальности «Менеджер-экономист». И честно признается, что профессию выбирала тогда не совсем осознанно: «все пошли, и я пошла». На распределение попала в бухгалтерский отдел и вскоре оттуда сбежала: оказалось, совсем не ее это – просто сидеть на месте и перебирать бумажки.

«Я искала работу и попала в автомобильный салон, стала продавать машины. И осталась там на семь лет, пройдя путь от простого «продажника» до начальника отдела по продажам», – говорит Татьяна.

Девушка признается, что получила огромный опыт: навыки коммуникации, понимание, как работает любой коммерческий проект, как подбирать команду и решать конфликтные ситуации. Все это в дальнейшем помогло в новой сфере.

«Зарплата была более чем достойная. Но в какой-то момент я поняла, что достигла своего потолка. Работа стала рутиной. А мне хотелось сферу, в которой я могу развиваться с нуля, совершенно иное окружение, которое бы мотивировало постоянно расти. Да и просто нужно было выйти из зоны комфорта. Мечтала о свободе – с возможностью работать из любой точки мира», – говорит Татьяна.

Она добавляет, что жизнь пошла по понятной схеме, и это стало ее угнетать: баланс сместился в сторону работы, шесть дней в офисе и отпуск раз в год… Пришло время что-то менять.

Всему училась сама

«У меня не было ни одного знакомого в IT, чтобы кто-то мог рассказать о том, как там все устроено, с чего мне стоит начать. Кажется, я выбрала сложный путь, чтобы попасть в эту сферу: я решила изучить все самостоятельно», – говорит Татьяна.

Самообучение было постоянным: книги, видео, подкасты по дороге на работу. Несколько месяцев девушка штудировала информацию по различным сферам IT: по тестированию, бизнес-анализу, менеджменту, пыталась вникнуть в процесс разработки.

«Я понимала, что это будет совершенно другая планета. И идти в одну какую-то специальность, не зная, как работает сфера в целом, неправильно. Окружала себя информацией по максимуму и все время училась», – добавляет девушка.

Через полгода Татьяна написала заявление на увольнение и отправила резюме с пометкой «Без опыта работы» в две крупнейшие белорусские IT-компании. Успешно прошла собеседование с первого раза на желанную должность – менеджер проектов (project manager).

Большие знания, но ноль опыта

Уже на собеседовании она получила обратную связь: уровень теоретических знаний высоко оценили. Плюс упорство, с которым девушка шла к своей цели, – такая большая работа и тяга к самообразованию впечатлили будущих работодателей. Ей сразу предложили место в компании.

«Меня спросили: на какую зарплату я рассчитываю? А я была готова работать даже бесплатно, только бы взяли, только бы попасть, получить такую возможность и набраться опыта. Мне, конечно же, дали небольшую зарплату на время испытательного срока на три месяца. Она была в разы меньше моей прежней зарплаты на руководящей должности. Но мне было все равно: я попала в IT», – вспоминает Таня.

Рискнула и не пожалела

«Легко не было. Все ребята словно общались на другом языке, все эти сокращения, англоязычные термины – я буквально не понимала, о чем они говорят, особенно разработчики. За эти три месяца я как будто прошла четырехлетнее обучение в университете», – рассказывает айтишница.

Но ей попался хороший первый проект и понимающая команда. Они терпеливо отвечали на все вопросы девушки. А та в свою очередь не боялась показаться глупой и ходила по пятам за айтишниками с блокнотом.

«У меня был миллион вопросов: на работе после «митингов», после каждого обсуждения проекта или общения с разработчиками или заказчиками. Я проходила на работу с уже заготовленными вопросами, потому что вечерами штурмовала книги и слушала подкасты. К концу испытательного срока я хоть немного, но уже чувствовала себя более уверенно в новой сфере», – говорит Татьяна.

Бывали моменты, когда она задавалась вопросом: правильно ли поступила, что рискнула, ушла с хорошей работы и погрузилась в такую сложную сферу. А потом собиралась с силами и шла дальше.

«Говорила себе: ну вот еще день, еще, сегодня ты знаешь больше, чем вчера. И так постепенно-постепенно вникла. Сейчас я смотрю на прошедших два года (а это в IT немного) и радуюсь, что решилась. Чувствую себя намного уверенней, продолжаю учить английский, получила много сертификатов и поработала на стольких проектах. А главное, я получила ту жизнь, которую хотела», – добавляет она.

Релокация и жизнь мечты

После начала войны в Украине многие айтишные компании Беларуси стали перевозить своих сотрудников и открывать представительства в других странах. В марте 2022-го уехать пришлось и Татьяне.

«Я не была готова к этому, хотя понимала, что в будущем все же переезд состоится. Так я оказалась в Грузии и прожила там почти год. Это было невероятное время! Когда-то я мечтала жить у моря, и вот я здесь. С утра медитация и зарядка на берегу, встреча с друзьями, закаты и вино у моря. Но все-таки Грузия – не та страна, где хотелось бы жить. И я переехала в Европу», – рассказывает Таня.

Польша была самым доступным и понятным вариантом.

«Я никогда столько не путешествовала, как сейчас. Это доступные поездки, дешевые билеты, нет проблем с визами и выездом, как в Беларуси. Я работаю из любой точки, как и мечтала», – говорит девушка.

Конечно, есть и минусы: в Беларуси остались близкие и друзья, с которыми теперь видишься гораздо реже.

«Мы общаемся, конечно, ко мне приезжают в гости. А в Польше (да и в любой соседней стране) сейчас столько белорусов, куда ни приедешь, везде есть знакомые и друзья. Поэтому я не чувствую себя здесь одинокой», – добавляет айтишница.

Девушка резюмирует: если чего-то очень хочется, не стоит забывать о своей мечте, откладывать ее и выбирать «удобную» работу и уже, казалось бы, налаженную жизнь. Несмотря на все те сложности, которые ей пришлось пройти, она ни о чем не жалеет.

«Получая уже такие же деньги, как на предыдущей своей работе, у меня теперь гораздо больше возможностей для самообразования и путешествий. И еще столько целей и планов впереди, главное – не останавливаться на достигнутом и мечтать широко», – уверена Таня.

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