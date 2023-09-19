Невзоров: Роль именуется шут гороховый 1 19.09.2023, 14:39

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Александр Невзоров

Уклониться от участия в представлении невозможно.

Известный публицист Александр Невзоров прокомментировал информацию о возможном выдвижении бывшего главреда радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова кандидатом в президенты Российской Федерации:

— АП предлагает «смеха ради» двинуть Венедиктова на выборы президента РФ, в качестве конкурента Путину.

А почему бы и нет? Абсолютно все «выбравшие Россию» - это игроки бредового путинского спектакля, целиком подчиненные его воле.

Те, что отказались от предложенных им ролей - в могилах и тюрьмах.

Прочим строго определены амплуа: мимы, солдафоны, трагики, куплетисты, «канатоходцы», либералы , баянисты, немые страдальцы и пр.

Уклониться от участия в представлении невозможно. За сомнительное счастье «жить в России» - надо платить активной покорностью и готовностью качественно обслужить прихоти диктатора.

Путин - садист мелочный и въедливый.

За любые отклонения от прописанной роли он карает немедленно и свирепо.

Если чернь еще может как-то «отлежаться за плинтусом», то медийные фигуры работают «строго по свистку».

Исключений нет. Все, кто находятся в зоне физической досягаемости диктатора и его «силовых» щупалец, являются «кремлеботами» разного калибра.

Конечно, новая роль, предложенная Венедиктову - комическая и нелепая. Она именуется «шут гороховый». Но и сам спектакль - в высшей степени дерьмовый.

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