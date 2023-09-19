Невзоров: Роль именуется шут гороховый

Невзоров: Роль именуется шут гороховый1
- 19.09.2023, 14:39
- 5,902
Уклониться от участия в представлении невозможно.
Известный публицист Александр Невзоров прокомментировал информацию о возможном выдвижении бывшего главреда радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова кандидатом в президенты Российской Федерации:
— АП предлагает «смеха ради» двинуть Венедиктова на выборы президента РФ, в качестве конкурента Путину.
А почему бы и нет? Абсолютно все «выбравшие Россию» - это игроки бредового путинского спектакля, целиком подчиненные его воле.
Те, что отказались от предложенных им ролей - в могилах и тюрьмах.
Прочим строго определены амплуа: мимы, солдафоны, трагики, куплетисты, «канатоходцы», либералы , баянисты, немые страдальцы и пр.
Уклониться от участия в представлении невозможно. За сомнительное счастье «жить в России» - надо платить активной покорностью и готовностью качественно обслужить прихоти диктатора.
Путин - садист мелочный и въедливый.
За любые отклонения от прописанной роли он карает немедленно и свирепо.
Если чернь еще может как-то «отлежаться за плинтусом», то медийные фигуры работают «строго по свистку».
Исключений нет. Все, кто находятся в зоне физической досягаемости диктатора и его «силовых» щупалец, являются «кремлеботами» разного калибра.
Конечно, новая роль, предложенная Венедиктову - комическая и нелепая. Она именуется «шут гороховый». Но и сам спектакль - в высшей степени дерьмовый.