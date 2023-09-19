Россия отказалась поддержать Армению после атаки Азербайджана на Карабах 9 19.09.2023, 14:43

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Мария Захарова

Захарова заявила, что к сообщениям армянской стороны «не стоит относиться серьезно».

Россия «глубоко встревожена» обострением обстановки в Нагорном Карабахе, где 19 сентября возобновились боевые действия, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Москва проводит контакты с представителями Азербайджана и Армении, и по их итогам опубликует заявление.

В контактах, отметила Захарова, участвуют и российские миротворцы, введенные в регион после войны 2020 года, когда азербайджанские силы при поддержке Турции выбили Армению из спорного анклава на границе.

К заявлениям армянской стороны, по мнению Захаровой, не стоит относиться серьезно: в октябре 2020 года премьер Никол Пашинян утверждал, что Карабах никогда не станет территорией Азербайджана. А последние действия Еревана «создают благоприятную почву для враждебной политики Запада» по отношению к России, сказала Захарова.

Азербайджанские военные днем во вторник начали обстрелы территории Нагорного Карабаха, в том числе столицы Степанакерта, назвав происходящее «антитеррористическими мероприятиями локального характера». Единственный путь к миру заключается в полном выводе армянских военных из Карабаха, заявил азербайджанский МИД.

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