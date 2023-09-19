«Кадыров болел давно, это мог быть акт его медленного устранения» 19.09.2023, 14:57

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Представитель чеченской диаспоры объяснил, почему Кремль скрывает информацию о главе Чечни.

Руководитель чеченского движения «Единая сила» Джамбулат Сулейманов в интервью Radio NV предположил, что длиительная болезнь главы Чечни Рамзана Кадырова может быть на самом дело его «медленным устранением».

«Мы все знаем, что Кадыров болел давно. Это мог быть, так сказать, растяжной акт его медленного устранения, а могло быть, что он болел», — сказал Сулейманов в эфире Radio NV.

При этом руководитель Единой силы отметил, что в Кремле на данный момент «не готовы к сиюминутной смене Кадырова», поэтому не комментируют его состояние здоровья.

Он также согласился с тем, что Кадырова могут «убирать», чтобы ослабить российского диктатора Владимира Путина.

«Я согласен с таким выводом. Мы знаем, что сегодня уже, видя шаткость положения самого Путина, идет пока закулисная борьба, но она идет. Если ее отрицать, это как отрицать логику подобных действий. Можно привести уйму, массу примеров. Я считаю эту версию вероятной», — заявил Сулейманов.

19 сентября секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что ухудшение состояния здоровья Кадырова может быть связано с отравлением.

«То, что у Кадырова проблемы с состоянием здоровья — это известная вещь. Мало того, есть предположение, что это было отравление, причем неоднократное отравление, которое дало определенные осложнения на систему почек. Насколько мы понимаем, что видео, которое есть, это может быть совсем старое видео, которое не имеет никакого отношения к сегодняшнему дню», — рассказал Данилов.

Ранее в чеченских Telegram-каналах начала распространяться неподтвержденная информация о том, что Кадыров «находится в коме». Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщал, что Рамзан Кадыров находится в очень тяжелом состоянии.

Чеченский оппозиционер и правозащитник Абубакар Янгулбаев, который находится в вынужденной эмиграции, написал, что Кадыров умер. Этого пока что никто не подтвердил.

В начале марта 2023 года СМИ обратили внимание, что Кадыров значительно прибавил в весе, а на его лице появились отеки.

По словам главы правительства Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмеда Закаева, у Кадырова серьезные проблемы с почками.

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