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Как в Гонконге и Париже: в Новой Боровой появятся микро-квартиры по 20 квадратов

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  • 19.09.2023, 14:57
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Как в Гонконге и Париже: в Новой Боровой появятся микро-квартиры по 20 квадратов

Что по цене?

В Новой Боровой скоро начнут строить новый дом, в котором в том числе будут и компактные квартиры от 20 квадратов. Застройщик «А-100 Девелопмент» уже запустил продажи и озвучил цены: стоимость мини-жилья составит около 32 тысяч долларов, пишет realt.by.

Дом под номером 7.53 по генплану возведут в квартале «Калейдоскоп», который находится на западе Центрального парка. Рядом разместится паркинг с магазином, откроется детский сад и разрастется городской парк.

Новостройка получит 4 подъезда и переменную этажность — от 8 до 10 этажей. Для дома разработан необычный фасад — с сочетанием кораллового цвета и оттенков патины. Благодаря применению тонированных стекол в разное время суток дом будет выглядеть по-разному, создавая эффект живого фасада.

Дом обустроят квартирами евроформата — от 20-метровых студий до четырешек площадью 80 квадратных метров. Планировки − функциональные, без лишнего. Квартиры получат потолки в 2,7 метра и открытые балконы. На первом этаже предусмотрены личные террасы с электромеханическими роллетами и маркизами. Квартиры доступны в двух форматах — с отделкой от застройщика и без нее. Предусмотрены и квартиры с готовой кухней.

Цены на старте составляют от 1265 долларов за квадрат. Покупатели могут взять кредит по сниженной ставке или воспользоваться рассрочкой.

Особый интерес представляют компактные квартиры на 20 квадратов. Но в них квадрат, получается, будет стоить уже 1,6 тысячи долларов. Архитекторам удалось создать функциональные планировки, которые позволят жить и на небольшой жилплощади.

У дома будет закрытый двор с всесезонным садом. Зеленый ковер будет меняться в течение года, как картинки из калейдоскопа. Во дворе соорудят две игровые площадки для детей разного возраста. Беседок тоже будет две: одна — для отдыха, другая — для работы. Предусмотрены мини-огород, велобоксы, зона для барбекю и уголок с настольными играми.

— Новый дом интересен красочным фасадом и функциональными планировками. Архитекторы рационально зонировали пространство, чтобы даже маленькие квартиры были комфортными. И это позволило нам вывести на рынок 20-метровые евро-студии с гостиной-спальней, кухней и санузлом. Еще одной особенностью дома станут стильные открытые балконы, популярные в европейских городах. С них можно будет любоваться красотами разных пор года, так как круглый год растения во дворе станут примерять разные оттенки. Мы видим этот дом неординарным и доступным, расширяющим аудиторию тех, кто может стать частью Новой Боровой, — отмечают в «А-100 Девелопмент».

Новый дом в квартале «Калейдоскоп» планируют сдать до середины 2025 года.

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