Военный обозреватель: У Путина не хватает резервов, элитных десантников бросают на мясо 2 19.09.2023, 15:52

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О том, какие успехи ВСУ имеют на Бахмутском направлении и что происходит на Южном фронте.

На Бахмутском направлении Вооруженные силы Украины продолжают освобождать украинские земли от оккупантов. Совместными усилиями 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5-й отдельной штурмовой бригады и бригады «Лют» из Гвардии наступления освобождена Клещеевка. И теперь Бахмут оказался в полуокружении.

Какие последствия освобождения Андреевки и Клещневки, что происходит на линии фронта и почему РФ перебрасывает свои элитные десантные подразделения из Лиманского на Запорожское направление – «Апострофу» рассказал израильский военный обозреватель Давид Шарп.

- На прошлой неделе мы обсуждали продвижение украинских войск на Бахмутском направлении, потому что очень тяжелые бои были и за Андреевку, и за Клещeевку. Теперь мы понимаем, что у нас есть направление на Курдюмовку, можем освобождать трассу 0513, на которой находится село Одрадовка. Какие еще для ВСУ открываются горизонты в плане наступления и дальнейших действий?

- Для начала я хотел бы отметить, что освобождение двух этих сел имеет и символическое значение. Тяжелейшие бои, которые шли на протяжении многих недель и месяцев, завершились. Поставлена точка, имеющая географическое имя. А вернее многоточие. Это важно для морального состояния украинского общества и для отрицательного морального действия на противника.

Однако считать, что с взятием Клещeевки открываются какие-то серьезные перспективы - было бы неправильно. Взятие этих населенных пунктов - это маленькие шаги вместе с другими такими же на других направлениях. Они складываются в один большой шаг, который еще предстоит сделать, чтобы взять под контроль очень важные трассы - где-то огневой контроль, а где-то и физический - которые играют важную роль в обеспечении российских войск на этом участке фронта. Я бы сказал, что бои идут не за контроль над той или иной деревней, а именно за контроль над дорогами.

Наступление на этом участке продолжается с мая, идет очень осторожными темпами, когда оборона противника продавливается. Не вводится много сил единовременно, а делается продвижение небольшими силами шаг за шагом. Но для достижения результата оперативного значения, например, взятия Бахмута в оперативное окружение, стоит еще сделать немало шагов и это будет очень непросто.

Стоит ожидать еще и контратак со стороны российской армии. Сам факт, что бои за Клещeевку и Андреевку длились так долго, а за Курдюмовку еще продолжаются - показывает, что не стоит ожидать легкой прогулки.

- Враг сконцентрировал на Бахмутском направлении до 50 тыс. личного состава и достаточно техники. А с украинской стороны сообщалось, что она осуществляет контрнаступление силами, которые оборонялись, без применения дополнительных ресурсов и материальных средств. То есть украинцы так хорошо были подготовлены на этом участке фронта, что нам даже не нужно применять дополнительные силы и средства?

- Здесь нужно понимать, что эти силы были изначально собраны на этом участке. Например, есть тактическая группа «Адам» для того, чтобы проводить эту наступательную операцию в тех рамках, как это задумано: медленное продвижение, вытеснение российских военных, как и на юге. Поэтому потенциал здесь есть.

Также нужно понимать, что ситуация динамичная. Если украинское командование почувствует, что нужно вводить дополнительные силы для расширение успеха либо сдерживания противника, то это будет сделано.

И, наоборот, при переходе к обороне есть возможность, что те или иные силы, которые здесь задействованы, будут переброшены на другие участки фронта. Поэтому нельзя подходить к такому вопросу схематично и по шаблонам. Все зависит от замыслов сторон и того, как успешно удается действовать.

- Основной прогресс Украины на юге - это освобождение Работиного и Вербового. Партизаны движения «Атеш» заметили перебрасывание резервов оккупантов на Запорожское направление. Это враг пытается добавить в живой силе и технике, чтобы удержаться? Удастся ли это им сделать?

- Последние ли это резервы - нам неизвестно. Это может знать украинская разведка или разведки стран НАТО, которые мониторят резервы россиян. Но, безусловно, это попытки россиян перебросить свои резервные части на наиболее угрожаемый участок фронта.

Участок Работино - Токмак - это потенциально наиболее проблематичный участок фронта для рф. Они понимают, что украинское командование планирует достичь здесь оперативного успеха - это выход к городу Токмак и его охват, например. И для недопущения этого перебрасываются резервные части, в том числе и двух десантных дивизий с Лиманского на Запорожское направление. И переброска осуществляется и через Мариуполь в том числе.

Тот факт, что переброшены именно десантные части, которые были задействованы на другом участке фронта, прозрачно намекает на отсутствие у оккупантов резервов непосредственно на юге, которые изначально должны были там находится и ждать своего часа. Это показывает, что уже задействованы те силы, которые не планировалась изначально задействовать.

Вот насколько их хватит - сказать сложно. Это покажут только бои. Также не известен наступательный потенциал украинской армии. Так как, наступление - это огромный расход боеприпасов, износ техники и конечно же потери. Это моральная и физическая усталость. И здесь идет борьба потенциалов резервов двух противоборствующих сторон. И от этого зависит исход сражения: удастся ли украинцам добиться оперативного успеха - выход к Токмаку. Либо россиянам удастся отстоять фронт.

- Вы упомянули о десантниках и действительно следует отметить, что их там много, по некоторым оценкам до 10 тыс человек. Это и 93-я, 11-я, 98-я, 106-я дивизии ВДВ. Но есть такая информация, что Pоссия их бросила под Работино как обычную пехоту. О чем это говорит?

- Во-первых, десантники в этой войне не десантируются с самолетов, да и вертолетных десантов давным-давно не было с самого начала вторжения. Российские десантники в этой войне действуют плюс-минус как обычная пехота.

Во-вторых, десантные подразделения более боеспособны, чем чем остальные части российской армии. Поэтому их используют на наиболее опасных участках фронта, в том числе и для затыкания дыр.

Что касается 10 тысяч десантников. Насколько я понимаю, это информация из британской ежедневной сводки. Они говорили о частях двух дивизий, переброшенных под Работино. Но надо понимать, что 10 тысяч - это полный штатный состав этих двух дивизий. Даже сами британцы высказывают сомнения об укомплектованности. Я выскажу еще большее сомнение - состав дивизий далек от полного.

Таким образом удивляться не приходится. Десантироваться негде и некогда. Нужно решать срочные задачи по купированию серьезной угрозы. Под Работино над российским фронтом нависла серьезная угроза, поэтому там оказываются наиболее боеспособные части при том, что их приходится снимать с другого участка фронта, где их уже задействовали. Это прямо говорит о проблемах с резервами в российской армии: видимо тех резервов уже не хватает и приходится действовать вот таким неординарным способом. Но весь вопрос в другом: хватит ли им этого, чтобы удержать фронт?!

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