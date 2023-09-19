Белорусы стали получать польские туристические визы 19.09.2023, 16:10

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Эксперты рассказали, на какой срок их открывают и есть ли случаи отказов.

С 4 сентября Польша вновь стала выдавать туристические визы белорусам. Эксперты надеялись, что, как и раньше, такой шенген будут ставить щедро — на год-два или даже пять лет. О том, с какими результатами выходят первые подавшиеся, «Зеркало» поговорило с Александром Либером, руководителем мониторингового проекта visastat.online.

В четверг, 14 сентября, в своем телеграм-канале эксперт написал: польские туристические визы уже начали выдавать.

— По имеющимся у меня сведениям — исключительно однократные без длинного коридора. Ставка на длительные визы, даже с учетом блестящей визовой истории, не прошла. Пока что, — написал Либер.

В комментарии журналистам специалист уточнил: им известно примерно о десяти кейсах. Все это шенген на срок от 5 до 15 дней. При этом, говорит он, в отдельных визовых агентствах ему рассказывали, что были выходы и многократных виз, в том числе на пять лет.

— Но фотографий или иных доказательств этих слов у нас нет, — отмечает он. — Я бы пока не стал доверять этой информации.

По словам Либера, ответ на поданные документы люди получают довольно быстро. В среднем паспорт им возвращают через пять рабочих дней.

Отказов проект visastat.online пока не выявил. Однако журналистам известно как минимум об одном таком случае. Притом что у человека уже не раз стоял польский шенген.

На вопрос, почему визы дают на такой короткий срок, собеседник предположил:

— Во-первых, справедливости ради, экспресс-выводы, которые мы можем сделать на данный момент, не являются репрезентативными. Все-таки мы полагаемся на крайне небольшое количество кейсов. Нужно подождать, чтобы выводить какие-то корреляции. Во-вторых, Польша с туристическими визами преследовала прогрессивный принцип открытия визы, то есть каждый последующий шенген был дольше. Может, сейчас польские консулы планируют поступать так же. Но пока что это только догадки.

Но есть у этой ситуации и положительная сторона. По мнению Александра, агентства, вероятнее всего, снизят цены на запись на туристическую визу. Причин у это две. Первая — у некоторых все же получается зарегистрироваться самому. Вторая — небольшая длительность виз.

Цена уже стала падать, говорит Александр Либер, сейчас стоимость этой услуги примерно от 500 до 700 рублей, а неделю назад была от 650 до 1000 рублей.

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