Бедный Саша 2 Телеграм-канал «Занимательная конспирология»

19.09.2023, 16:17

2,890

Гастарбайтеров насильно тащат в военкоматы.

Губернатор Петербурга Александр Беглов хочет насильно тащить в военкоматы новых граждан России, чтобы выполнять план, поставленный Кремлем по загону добровольцев на войну. Об этом Беглов рассказал на заседании правительства Петербурга в понедельник 18 сентября 2023 года.

В Петербурге уже проводили рейды по рынкам на гастарбайтеров, получивших российские паспорта, теперь наш бедный Саша предлагает расширить эту практику и заставить их приходить в военкоматы законодательно.

Дело в том, что петербуржцы не рвутся в так называемые «добровольцы», даже за 500 тысяч рублей подъемных. Испробовали уже все, даже вербовку бедных людей в Новгородской области – ничего нет помогает. Не хотят люди на войну. Вот и пришла очередь уроженцам Средней Азии, имевшим глупость получить РФ гражданство, отправиться воевать непонятно за что. Так что советую тем, кто может, пока пересидеть бредовое время на родине, пока «новая родина» не отправила на убой.

Телеграм-канал «Занимательная конспирология»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».