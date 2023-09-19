В Минске ИП получила крупный штраф, из-за которого пошла в Верховный суд, где всех удивила 2 19.09.2023, 16:19

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И судью, и налоговую.

В Минске отказались снизить назначенный штраф предпринимательнице, которая ходатайствовала об этом, ссылаясь на непростые финансовые условия, но сама в период заседания отдыхала в Турции. Об этом сообщается в телеграм-канале управления оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску, пишет «Зеркало».

Началась эта история еще в мае, когда налоговые инспекторы выявили нарушения в обувном магазине. Заявляется, что там продавали некачественную обувь налоговая также выявила нарушения по своему профилю. Кроме того предпринимательница не предоставила налоговой затребованные у нее документы, но принесла их потом в суд. В результате изначально на нее составили протокол за нелегальное приобретение обуви, а потом еще и за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий.

Судья Экономического суда Минска оштрафовал ее на 91 тысячу рублей. Предпринимательница с этим решением не согласилась и обратилась в Верховный суд. 19 сентября в этом суде рассмотрели ее жалобу на решение Экономического суда Минска и просьбу снизить штраф.

— В судебном заседании она заявила, что тяжело работает и все заработанные средства тратит на помощь своим многочисленным родственникам, — сообщают в телеграм-канале налоговой.

В ведомстве подчеркивают, что заседание в Верховном суде должно было пройти еще 12 сентября. Но его переносили на неделю по заявлению ИП.

— Предприниматель не могла присутствовать на заседании по причине запланированного отдыха в Турецкой Республике на популярном курорте. Искренность нарушителя повергла в легкий шок и нас, и судью, председательствовавшего на заседании, — пишут в телеграм-канале ведомства. — Сама по себе причина то уважительная, но в контексте заявленного ходатайства о снижении размера штрафа, в связи с неблагоприятным материальным положением, согласитесь — это весело. В итоге судья, беспристрастно оценив все нюансы дела, оставила решение Экономического суда Минска в силе.

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