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«Российские войска и клоунская организация ОДКБ должны как можно быстрее уйти»

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  • 19.09.2023, 16:33
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«Российские войска и клоунская организация ОДКБ должны как можно быстрее уйти»

В Армении набросились на россиян.

После объявления Азербайджаном «антитеррористических мер локального характера» в Нагорном Карабахе армяне задались вопросами, куда делись российские «миротворцы», которые должны были их защищать. Они начали подозревать, что Азербайджан мог согласовать с РФ начало боевых действий.

Как сообщает «Обозреватель», об этом пишет Telegram-канал Armenian Military Portal, освещающий состояние вооруженных сил Армении и Арцаха. Там отметили, что российские миротворцы заранее знали о готовящейся атаке, их своевременно вывели в безопасное место.

«Российские войска и клоунская организация ОДКБ должны как можно быстрее уйти из Армении, а мы должны осознать, что наша надежда – только мы. Требуем вывода российских войск из Армении и выхода Армении из ОДКБ», – говорится в сообщении.

Напомним, 19 сентября армия Азербайджана применила по позициям армии Армении и ее военных объектов «высокоточное оружие» после того, как на минах подорвались азербайджанские военные и гражданские. Азербайджанские СМИ сообщили о закрытии неба для Армении.

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