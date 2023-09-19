«Агитировал выходить на баррикады»: вынесен приговор политзаключенному из Витебска 1 19.09.2023, 16:41

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Дмитрий Заголовец

Процесс назначили вести «судью» Александра Абашина.

На закрытом заседании Витебский областной суд 31 августа вынес приговор 40-летнему политзаключенному Дмитрию Заголовцу. Дело начали рассматривать 17 августа, сообщают правозащитники.

Уголовное дело на Заголовца в начале было заведено по четырем статьям: ст. 368 («оскорбление Лукашенко»), ст. 369 («оскорбление представителя власти»), ст. 130 («разжигание расовой, национальной, религиозной или иной социальной розни или вражды»), ст. 361-4 («содействие экстремистской деятельности») Уголовного кодекса.

Но в итоге его обвинили в «оскорблении Лукашенко» (ч. 1 ст. 368 УК), «оскорблении представителя власти» (ст. 369), «содействии экстремистской деятельности» (ч. 1 ст. 361-1 УК) и «финансировании деятельности экстремистского формирования» (ст. 361-2 УК).

Процесс назначили вести «судью» Александра Абашина.

Дмитрий Заголовец был задержан силовиками 20 января 2023 года, на него составили протокол административного правонарушения по ст. 19.11 КоАП («изготовление, распространение либо хранение экстремистских материалов»). После ареста содержался в СИЗО №2 Витебска.

Согласно провластным телеграм-каналам, долгое время мужчина в интернете якобы «агитировал людей выходить на баррикады, пускать поезда под откосы, и устраивать физические расправы над силовиками».

Суд постановил наказать Заголовца по совокупности предъявленных обвинений лишением свободы в колонии в условиях общего режима сроком на три года и шесть месяцев.

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