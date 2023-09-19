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«Это пощечина»: кремлевский пропагандист устроил истерику из-за «долга» за газ

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  • 19.09.2023, 16:43
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«Это пощечина»: кремлевский пропагандист устроил истерику из-за «долга» за газ
Модест Колеров

Требует захватить Приднестровье.

Пока российская армия терпит поражение в Украине, кремлевская пропаганда требует устроить «спецоперацию» еще и в Молдове.

Кремлевский пропагандист Модест Колеров предложи властям РФ новую жертву для агрессии. Он требует повторно вторгнуться в Молдову за то, что ее власти признают фейковый газовый долг перед Россией.

Кадры доступны на Telegram-канале «Украина 365».

«Молдавские власти демонстративно нанесли пощечину России, «Газпрому», отказавшись признать долг… 700 с чем-то (млн долларов - ред.). Это пощечина. Нам нужно дойти до Приднестровья и «освободить» его. И хамское поведение молдавских властей дает достаточное основание даже для «голубей мира» видеть реальность», - заявил российский пропагандист.

При этом он признал, что без захвата украинской Одессы до Приднестровья Россия добраться не сможет.

Стоит отметить, что мифическим долгом за газ Россия долгое время шантажировала и Украину, предъявляя претензии более чем на 40 млрд долларов. Стокгольмский арбитражный суд, рассматривавший это дело, признал претензии Москвы неправомерными и обязал РФ выплатить Украине 2,56 млрд долларов компенсации. Таким образом, газовый шантаж Кремлем Киева полностью провалился.

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