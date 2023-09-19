В Беларуси - неурожай зерна 3 19.09.2023, 16:51

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Как по этому показателю наша страна выглядит на фоне соседней Литвы.

В Беларуси, вероятно, завершили сбор зерновых — одной из основных культур, которые обеспечивают продовольственную безопасность страны. В этом году чиновники не хвастались рекордными успехами, однако они продолжают бравировать ситуацией, называя успехами даже то, где результаты оказались хуже, чем в прошлом году, пишет «Зеркало».

На этом фоне удивительно выглядит картина в соседней Литве, где ни президент или премьер, ни чиновники профильного ведомства не контролируют лично работу крестьян. Между тем на фоне этой небольшой страны успехи нашего сельского хозяйства порой можно назвать довольно скромными.

Какой урожай зерна у нас и соседей

В базе данных Белстата свежая статистика по сбору нового урожая пока не появилась, хотя дата ее обновления указана 15 сентября. До тех пор информацию об этом можно узнать только из заявлений чиновников и публикаций Минсельхозпрода. Но если летом чиновники изо дня в день отчитывались о процентах собранного урожая, то финальный объем собранных зерновых никто из них не назвал до сих пор. Последний более-менее детальный отчет Минсельхозпрода был о собранных 6,1 млн тонн зерна, что составляло 98% от ожидаемого урожая (правда, позже эти данные на сайте ведомства удалили). Но после этого чиновники стали отчитываться уже о намолоченных объемах зерна.

По предварительным расчетам, итоговый урожай зерновых составил 6,2−6,4 млн тонн. Чиновники отчитались о том, что в этом году намолотили 6,223 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. В то же время статистика Литвы показывает, что там зерновых (без бобовых) собрали 5,394 млн тонн. В обоих случаях это предварительные данные, которые еще могут немного измениться после завершения уборки кукурузы.

Напомним, белорусские чиновники то и дело заявляют, что наши западные соседи «просят» — литовцы и поляки, а также уехавшие белорусы просят «хлеба и муки»

Какая ситуация с другими культурами

Минсельхозпрод Беларуси 19 сентября сообщил о сборе 86,6 млн тонн кукурузы. В соседней Литве по этой культуре отчитались об урожае в 81,7 млн тонн.

Урожайность кукурузы на корм чиновники оценивали на уровне 73,3 центнера с гектара. Это 7,33 тонны с гектара. Тем временем в Литве она заявляется на уровне 25 тонн с гектара. Урожайность сахарной свеклы у нас составила 45,18 тонн с гектара, а в Литве — 54,98 тонны.

А как отличаются сельскохозяйственные площади

Говоря о масштабах собранного урожая, важно указать площадь сельскохозяйственных земель в обеих странах. Так, в Беларуси на конец прошлого года они составляли 8,05 млн гектаров, из них 5,772 млн гектаров — пахотные земли. В Литве в том же году сельхозземли были 2,911 млн гектаров, а пахотные — 2,292 млн га. Получается, при больших масштабах посевных площадей мы уступаем в сборе урожая соседней стране с похожими климатическими условиями. И это при всей озабоченности чиновников во главе с Лукашенко, который регулярно берет «под личный контроль» сельское хозяйство.

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