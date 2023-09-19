Какой будет погода до конца рабочей недели 19.09.2023, 17:05

Прогноз по Беларуси на 20-22 сентября.

20 сентября погодные условия в Беларуси будут определять фронтальные разделы, днем по западной половине страна скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем преимущественно по восточной половине страны пройдут дожди, сообщает pogoda.by.

В отдельных районах прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами будет сгущаться слабый туман. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+16°С, максимальная днем +19..+24°С, по востоку Беларуси +16..+18°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

21-22 сентября погодные условия в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, лишь ночью 21 сентября в юго-восточных районах страны сохранится влияние атмосферного фронта. Переменная облачность.

21 сентября преимущественно без осадков, лишь ночью местами по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах республики будет сгущаться слабый туман. Ветер южной четверти умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+12°С, местами до +15°С, максимальная днем +21..+27°С.

22 сентября преимущественно без осадков. Ветер южной четверти порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит от +8°С по северо-востоку до +16°С по западу республики, максимальная днем +22..+28°С.

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