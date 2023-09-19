Какое жилье продают в Дроздах 3 19.09.2023, 18:22

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Есть дом за $450 тысяч.

В микрорайоне Дрозды, где живет много чиновников и бизнесменов, продают несколько десятков квартир и долей в них. Чаще всего на продажу выставлено жилье с мебелью и техникой. «Зеркало» посмотрело, что из себя представляет такая недвижимость и сколько она стоит.

Продается часть трехэтажного дома, расположенного на переулке Тихом. Жилье было построено в 2018 году. Стены дома возвели из газосиликатных блоков, на крыше уложили металлочерепицу. Возле строения есть свой земельный участок. Имеется гараж на два автомобиля.

Продаваемая недвижимость занимает площадь 378 м², из них жилая — чуть больше 180 «квадратов» (это четыре комнаты). Объект расположен на четырех уровнях: трех надземных и одном подземном. В квартиру попадают через отдельный вход.

На объекте выполнена чистовая отделка, проведены инженерные сети, оптоволоконный кабель. Все коммуникации центральные. Системы водоснабжения, водоотведения, электро- и газоснабжения зарегистрированы.

Объект стоит 1 470 015 рублей или 450 000 долларов, за «квадрат» получается

3887 рублей. Возможна также покупка 2/3 дома или же всего строения полностью.

В Дроздах есть вариант трешки с видом на «Минск-Арену» и коттеджную застройку. Жилье расположено на третьем этаже шестиэтажного дома на улице Пионерской, он был сдан в эксплуатацию в 2007 году.

Общая площадь жилья — 127,5 м², под комнаты — 71 м², кухня занимает почти 16 «квадратов». Есть две застекленные лоджии, два санузла, гардеробная.

Продавец сообщил, что в квартире сделан дизайнерский ремонт, установлена импортная сантехника, а полы — с подогревом. Жилье продают с техникой, а также с большей частью мебели, которую изготавливали по индивидуальному заказу.

Недвижимость стоит 1 205 412 рубля или 369 000 долларов, за «квадрат» — 9839 рублей.

Есть вариант жилья с видом на водохранилище Дрозды — это двушка площадью 86,2 м², из них почти 74 «квадрата» занимают жилые комнаты (только одна изолирована). Объект находится на улице Тихой, на третьем этаже шестиэтажного дома, построенном в 2010 году. Есть застекленная лоджия, раздельный санузел.

При ремонте квартиры использовали итальянскую плитку, износостойкий ламинат. Подогрев пола есть во всех комнатах, на балконе и в санузле.

Квартира укомплектована мебелью и бытовой техникой: есть два ЖКИ телевизора, стиральная машина-автомат с функцией сушки, посудомойка, кондиционер, фильтры очистки питьевой воды и отдельный питьевой кран, варочная поверхность, духовой шкаф и другая мелкая бытовая техника.

Жилье стоит 800 342 рубля или 245 000 долларов, получается 9284 рублей за м².

Выставили на продажу половину трехкомнатной квартиры в пятиэтажном доме на улице Пионерской. Трешка занимает 109 «квадратов», жилые комнаты — 75 м², кухня — 14 м².

В квартире есть лоджия, два санузла, гардеробная, сделан ремонт. Жилье продается с итальянской мебелью и импортной техникой.

Цена объекта — 323 403 рубля или 99 000 долларов, стоимость «квадрата» — 2966 рублей.

Продают трешку с собственной террасой, она находится на первом этаже в четырехэтажном доме на улице Пионерской. Жилье занимает площадь 95 м2, из них под жилыми помещениями — 60 м². В квартире есть две спальни, кухня-гостиная, лоджия.

Объект стоит 800 342 рублей или 245 000 долларов, стоимость «квадрата» — 8425 рублей.

Любителям золота и дворцовых интерьеров, наверняка, понравится выставленная на продажу трехкомнатная квартира в пятиэтажном доме на улице Пионерской. Недвижимость находится на третьем этаже.

Жилье занимает общую площадь почти 116 «квадратов». При этом жилая площадь составляет 71,2 м², кухня — немного больше 14 м². Есть два балкона и два санузла.

Квартира стоит 1 241 346 рублей или 380 000 долларов. При такой цене «квадрат» обойдется в 10 712 рублей. Продавец сообщил, что готов к торгу.

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