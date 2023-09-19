В Азербайджане выдвинули условие прекращения военных действий в Карабахе 19.09.2023, 18:29

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Подробности.

Власти Азербайджана озвучили условие для прекращения «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе - армянские силы в регионе должны сдаться.

Об этом сообщает государственное агентство АЗЕРТАДЖ.

«Для прекращения антитеррористических мер незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белое знамя, сдать все оружие, а незаконный режим должен самораспуститься», - говорится в сообщении.

Если этого не произойдет, Азербайджан угрожает продолжать боевые действия в регионе. Также администрация президента Азербайджана заявляет о готовности к встрече с представителями проживающего в Карабахском регионе армянского населения.

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