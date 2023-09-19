«Уходи, я тебе не девочка»
- 19.09.2023, 18:39
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Белоруска встретила в лесу оленя и насмешила TikTok.
Белоруска сделала «санитарную остановку» в лесу и нарвалась на приставучего оленя. Назойливого зверя она убеждала от нее отстать уговорами, отгоняла прутиком и даже пряталась за деревом, но ничего не помогало. В это время спутник женщины Игорь снимал происходящее на видео. Как оказалось, не зря — ролик уже набрал почти миллион просмотров, пишет «Зеркало».
Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика.
@kazimez1967 ♬ оригинальный звук - @_ fishing kazimez 67 .
С сентября и до начала ноября у оленей проходит период гона (спаривания). Приближаться к ним в это время не стоит. Почему — наглядно продемонстрировала белоруска, которая ненадолго отлучилась в лес. Когда женщина вышла из-за сосен, ей навстречу пошел олень. Животное вставало на задние лапы и пыталось атаковать белоруску. Та пряталась за деревом и просила помощи у своего спутника Игоря, который снимал происходящее на видео.
— Перестань! Ну-ка, уходи! Уходи! Отстань! Я тебе не девочка, — кричала женщина. — Все, иди. Игорь, подгоняй машину. Блин.
Как пишет «Наша Ніва», в комментариях к ролику объявился хозяин животного. Он объяснил, что олень ручной и живет у него четыре года. Зовут — Федор.
«От бешенства привит. Он бился, потому что боится резких движений», — объяснил хозяин оленя, который вырастил Федора «с первого дня» на хуторе Козлики.
За сутки ролик собрал в TikTok почти миллион просмотров. Пользователи в комментариях отреагировали на видео позитивно. Хоть некоторые и отметили, что все могло закончиться плохо для женщины (сохранена авторская пунктуация).
«А Игорь не спешит, а Игорь понимает, что с тещею зятек прощается навек», — пошутил vladimirl656.
«Может это заколдованный прынц», — решил другой пользователь.
«Дівчата, хто загубив свого бившого».
«С таким Игорем и врагов не надо».
«Игорю машину жалко».
«Ты ему скажи что устала и голова болит».