Абрамович купил особняк в Стамбуле у лидера турецкой секты 3 19.09.2023, 18:47

2,486

Роман Абрамович

Особняк стоит на берегу пролива Босфор.

Миллиардер Роман Абрамович приобрел особняк на берегу пролива Босфор в Турции. Как сообщает издание Hurriyet, поместье ранее принадлежало телепроповеднику и лидеру криминальной группировки Аднану Октару.

Особняк расположен на участке площадью 9600 квадратных метров, общая площадь зданий — около 2000 квадратных метров. Абрамович придаёт большое значение безопасности и конфиденциальности, поэтому искал уединенное место, отдаленное от посторонних глаз, сообщили источники издания.

На территории усадьбы будет построена вертолетная площадка: уже получены необходимые разрешения, и строительство началось. Также реконструируются дороги, ведущие к особняку, а вокруг участка будут установлены новые ограждения. Сумма сделк не разглашается, однако источники Hurriyet на рынке недвижимости утверждают, что Абрамович заплатил за него $18 млн.

В офисе Абрамовича утверждают, что информация Hürriyet не соответствует действительности. «В целом — это неправда», ― заявил представитель миллиардера журналу Forbes.

Аднан Октар, предыдущий владелец усадьбы, до своего ареста был телепроповедником и возглавлял собственную секту. Под псевдонимом Харун Яхья он проповедовал «исламский креационизм», отрицающий теорию эволюции. В 2018 году его обвинили в создании преступной организации, сексуальном насилии над детьми, шпионаже и других преступлениях. По итогам нескольких судебных процессов он получил 8 658 лет лишения свободы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».