Из Украины в Беларусь прилетел огромный бело-красно-белый флаг 4 19.09.2023, 18:54

3,152

Видеофакт.

Сегодня на границе Украины и Беларуси прошла акция, посвященная бело-красно-белому флагу. Ее организовали украинцы и представители полка Калиновского.

Белорусы вместе с волонтерами подняли в небо бело-красно-белый флаг размером 5 на 10 метров. Это произошло под песню Ивана Семесюка «Красная и белая».

«Акция с флагом призвана напомнить гражданам, что рано или поздно им придется найти общий язык с украинцами», - полагают инициаторы, среди которых бойцы полка имени Кастуся Калиновского.

19 сентября 1991 года Верховный Совет присвоил бело-красно-белому флагу и гербу Погони статус государственных символов. В мае 1995 года Лукашенко провел «референдум», вернув символику БССР. Представители оппозиции, а также ряд юристов убеждены, что референдум был проведен с нарушением Конституции и законодательства и поэтому не имеет легитимной силы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».