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Из Украины в Беларусь прилетел огромный бело-красно-белый флаг

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  • 19.09.2023, 18:54
  • 3,152
Из Украины в Беларусь прилетел огромный бело-красно-белый флаг

Видеофакт.

Сегодня на границе Украины и Беларуси прошла акция, посвященная бело-красно-белому флагу. Ее организовали украинцы и представители полка Калиновского.

Белорусы вместе с волонтерами подняли в небо бело-красно-белый флаг размером 5 на 10 метров. Это произошло под песню Ивана Семесюка «Красная и белая».

«Акция с флагом призвана напомнить гражданам, что рано или поздно им придется найти общий язык с украинцами», - полагают инициаторы, среди которых бойцы полка имени Кастуся Калиновского.

19 сентября 1991 года Верховный Совет присвоил бело-красно-белому флагу и гербу Погони статус государственных символов. В мае 1995 года Лукашенко провел «референдум», вернув символику БССР. Представители оппозиции, а также ряд юристов убеждены, что референдум был проведен с нарушением Конституции и законодательства и поэтому не имеет легитимной силы.

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