Новая война Азербайджана и Армении? 6 19.09.2023, 19:13

5,496

Баку начал боевые действия против Нагорного Карабаха.

Во вторник Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе. Как сказано в заявлении Минобороны страны, их цель - обеспечение безопасности азербайджанских военнослужащих и восстановление конституционного строя Азербайджанской республики в регионе.

«В целях обеспечения положений трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджана, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера», - говорится в заявлении.

В интервью изданию Politico, советник азербайджанского президента Ильхама Алиева по международной повестке Икмет Алиев сказал, что местное армянское население было извещено о предстоящей операции через смс-сообщения. Им рекомендовано не приближаться к военным объектам, которые могут стать легитимной целью для поражения, пишет ВВС.

Бывший министр непризнанной республики Рубен Варданян сообщает, что в эти минуты Нагорный Карабах подвергается массированным артиллерийским обстрелам.

В своем телеграм-канале он призвал правительство Армении немедленно отреагировать на происходящее: «Руководство Армении должно признать Арцах и присоединиться к защите своих граждан! Мы все должны защитить нашу Родину!».

По сообщениям азербайджанских СМИ, воздушное пространство закрыто для армянской авиации.

«Российская Федерация призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие в Карабахе и вернуться к дипломатическому урегулированию», - заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

По ее словам, миротворцы находятся в контакте с представителями армян Карабаха и властями Азербайджана для прекращения огня.

Намек на урегулирование

На этой неделе ситуация в регионе, казалось, начала несколько выравниваться.

В последний раз масштабная гуманитарная помощь в Нагорный Карабах доставлялась 30 августа этого года

Накануне конвой Международного Красного креста доставил в Степанакерт гуманитарную помощь: медикаменты, продовольствие, предметы первой необходимости.

«Эти поставки крайне необходимых грузов являются важным шагом вперед, и мы призываем стороны начать прямые переговоры и сосредоточиться на путях увеличения потока гуманитарных грузов для населения региона. Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержке усилий Армении и Азербайджана, направленных на решение давних проблем и достижение достойного и прочного мира», - заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен отметил, что доставка гумпомощи стала резульататом недавних переговров между ним и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Ситуация в Нагорном Карабахе начала ухудшаться после того, как в декабре 2022 года азербайджанские активисты заблокировали Лачинскую дорогу – единственный транспортный маршрут, соединяющий Карабах и Армению.

Весной прошлого года азербайджанская сторона установила там официальный КПП, после чего ситуация в регионе стала катастрофической.

Жители Нагорного Карабаха публиковали видео с абсолютно пустыми полками магазинов.

Сообщается, что доставка грузов осуществлялась одновременно по временно открытой Лачинской дороге и через Адагамский район Азербайджана.

Карабахский конфликт продолжается с 1988 года, включая два горячих этапа – Первую Карабахскую войну (1992-94) и Вторую Карабахскую войну (2020).

Армения и Азербайджан заявляют свои права на владение территорией.

По приблизительным оценкам, в результате двух войн с обеих сторон погибли порядка 32 тыс. человек. Тысячи считаются пропавшими без вести.

Политические последствия

Военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе должна послужить знаком для всех игроков, что Баку может установить своей суверенитет над регионом, если понадобится, при помощи силы, и на данный момент никто не будет ему в этом препятствовать.

Сообщения о том, что генштабы Азербайджана и Турции обсудили ситуацию, а также заявления представителя МИД РФ Марии Захаровой, что российские миротворцы до последнего не знали о проведении операции, ярко демонстрируют реальный авторитет в регионе двух держав, напрямую в нем задействованных.

19 сентября министерство обороны Азербайджана объявило о начале локальных «антитеррористических» мер против армянских военных в Нагорном Карабахе

Зачем Азербайджану нужно было проводить активную боевую операцию именно сейчас? Во-первых, с приходом зимы в горах вести военные действия гораздо сложнее. Во-вторых, с точки зрения Баку, ситуация все больше выходила из-под контроля миротворцев, с подготовкой армянами боевых позиций и минированием дорог. «Армия обороны Арцаха» для Азербайджана — вооруженные боевики и террористы.

Удастся ли заставить карабахских армян смириться с нынешним положением так, как это сделало руководство Армении, и принять условия Азербайджана — вопрос времени. Транспортные коридоры заблокированы, и без согласования с Баку грузы в Карабах провезти невозможно.

Попытки в Карабахе вести дела «как раньше» (мол, есть де-факто власть, со всеми причитающимися функциями — правительством, армией и т.д.) опирались на присутствие миротворцев, но надежды на гарантии России растаяли с началом российской агрессии в Украине. Если сразу после войны 2020 года командование миротворцев предпринимало усилия по установлению диалога сторон, то позже они сошли на нет.

Военная операция Баку важна и для внутренней аудитории: здесь она видится как месть за недавнюю гибель строителей и военных, подорвавшихся на мине.

Фактически сегодня армяне и азербайджанцы живут в двух параллельных реальностях, которую создал для себя каждый из двух народов. В одной реальности: Азербайджан и Турция пытаются организовать новый геноцид и надо «дать достойный ответ». В другой: после 30 лет унижения настал момент «справедливого возмездия».

В обеих реальностях нет места для боли и мечты другой стороны. Так рождаются этнические чистки.

Полный разгром или ультиматум?

Армянские силы заявляют, что им удаётся отразить попытки прорыва линии соприкосновения в Карабахе.

Однако, судя по видеокадрам и сообщениям с мест, на начальном этапе военных действий армия Азербайджана нацелена не столько на наземную операцию, сколько на подавление системы противовоздушной обороны противника. Удары в первую очередь наносятся по зенитно-ракетным комплексам — радиолокаторам и пусковым установкам, а также системам радиоэлектронной борьбы.

В Ереване начались протесты против обстрелов Карабаха

Арсенал средств для выполнения этой задачи у Баку огромен. У него имеются и оперативно-тактические ракетные комплексы, и ударные беспилотники — такие как активно применявшиеся в ходе Второй Карабахской войны турецкие Bayraktar и израильские самолёты-снаряды Harop. Есть фронтовая авиация с ракетами класса «воздух-земля», а также артиллерия, занимающая господствующие высоты в Шуше и других районах, отвоёванных Азербайджаном три года назад.

Вывод из строя системы ПВО армянских сил, состоящей из устаревшей техники советского производства, будет означать завоевание Азербайджаном полного превосходства в воздухе. В этом случае на следующем этапе его авиация может без проблем уничтожить всю военную инфраструктуру противника и поставить его в безвыходное положение. На заключительной стадии может быть проведена наземная операция с предсказуемым результатом.

Учитывая изолированность армянских сил в Карабахе и значительное военное преимущество Азербайджана, все эти этапы могут быть скоротечными. Вопрос лишь в том, какие планы выстраивает азербайджанское руководство на нынешнюю военную операцию.

Не исключено, что Баку не станет доводить дело до полного разгрома, а выдвинет армянским силам ультиматум, условия которого будут более жёсткими, чем мирное соглашение, заключённое три года назад.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».