Стало известно, как Домрачева и Бьорндален назвали свою вторую дочь

Стало известно, как Домрачева и Бьорндален назвали свою вторую дочь7
- 19.09.2023, 19:17
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Роды проходили в Минске.
Два месяца назад белорусская биатлонистка Дарья Домрачева родила вторую дочь. Близкие спортсменки рассказали «Народной воле», как назвали девочку и чем сейчас занимается четырехкратная олимпийская чемпионка.
17 июля Дарья Домрачева в соцсетях сообщила о появлении на свет ее второй дочери. Роды проходили в Минске, куда Дарья приехала в отпуск вместе с мужем, восьмикратным олимпийским чемпионом по биатлону Уле Эйнаром Бьорндаленом. Тогда она не назвала имени ребенка, а Бьорндален рассказал, что супруги выбирают из множества вариантов.
По словам матери биатлонистки Ларисы Домрачевой, девочку назвали Мира.
— Не знаю, как Даша и Уле Эйнар выбирали имя, но остановились именно на этом. По-моему, очень красивое, — добавила она.
По словам близких спортсменки, Домрачева и Бьорндален до сих пор находятся в Минске и все основное время посвящают семье.
Напомним, старшую дочь биатлонистов зовут Ксения, она родилась в 2016 году. В начале года спортсменка рассказала, что живет в Монако, где девочка пошла в школу, а сама получает образование по специальности «диетология и нутрициология».
19 декабря прошлого года родила дочку еще одна белорусская биатлонистка, бронзовый призер чемпионата мира 2021 года Анна Сола. По информации издания, девочку тоже назвали Мира.
— Я даже и не знала об этом, но, видимо, имя сейчас популярное, — прокомментировала Лариса Домрачева.