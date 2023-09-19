Стало известно, как Домрачева и Бьорндален назвали свою вторую дочь 7 19.09.2023, 19:17

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Роды проходили в Минске.

Два месяца назад белорусская биатлонистка Дарья Домрачева родила вторую дочь. Близкие спортсменки рассказали «Народной воле», как назвали девочку и чем сейчас занимается четырехкратная олимпийская чемпионка.

17 июля Дарья Домрачева в соцсетях сообщила о появлении на свет ее второй дочери. Роды проходили в Минске, куда Дарья приехала в отпуск вместе с мужем, восьмикратным олимпийским чемпионом по биатлону Уле Эйнаром Бьорндаленом. Тогда она не назвала имени ребенка, а Бьорндален рассказал, что супруги выбирают из множества вариантов.

По словам матери биатлонистки Ларисы Домрачевой, девочку назвали Мира.

— Не знаю, как Даша и Уле Эйнар выбирали имя, но остановились именно на этом. По-моему, очень красивое, — добавила она.

По словам близких спортсменки, Домрачева и Бьорндален до сих пор находятся в Минске и все основное время посвящают семье.

Напомним, старшую дочь биатлонистов зовут Ксения, она родилась в 2016 году. В начале года спортсменка рассказала, что живет в Монако, где девочка пошла в школу, а сама получает образование по специальности «диетология и нутрициология».

19 декабря прошлого года родила дочку еще одна белорусская биатлонистка, бронзовый призер чемпионата мира 2021 года Анна Сола. По информации издания, девочку тоже назвали Мира.

— Я даже и не знала об этом, но, видимо, имя сейчас популярное, — прокомментировала Лариса Домрачева.

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