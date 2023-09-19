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В Ляховичской райбольнице сломался томограф, который недавно установили

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  • 19.09.2023, 19:35
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В Ляховичской райбольнице сломался томограф, который недавно установили

Прибор даже не успел поработать в нормальном режиме.

В районной больнице Ляховичского районе сломался недавно установленный компьютерный томограф. Починить его пока не могут из-за санкций. Об этом рассказал местной газете «Ляхавіцкі веснік» главный врач учреждения здравоохранения Георгий Хлебович.

Из-за поломки КТ жителям района приходится ездить на обследование в другие города. Главврач объяснил, что дорогостоящий аппарат в больнице установили недавно. Он успел поработать в тестовом режиме, а потом «произошла техническая поломка».

— В связи с тем, что аппарат находился на гарантии, замену запчасти — платы управления столом — должно обеспечить предприятие, которое занимается обслуживанием КТ. Однако в связи с санкциями, что ввели в отношении Беларуси и России, ситуация с поставкой детали от завода-изготовителя — компании Siemens — затягивается, — рассказал Георгий Хлебович.

Напомним, еще год назад Минздрав рассказывал о том, что из-за санкций возникли проблемы с ремонтом дорогостоящего медицинского оборудования и поставками запчастей.

При этом замглавы ведомства Борис Андросюк отмечал, что санкции «это хороший импульс для отечественного производства». Так, по его словам, одна из серьезных белорусских фирм «освоила выпуск КТ и МРТ».

В апреле прошлого года Александр Лукашенко потребовал наладить в сфере здравоохранения прямые поставки лекарств и медицинских изделий.

— Мы должны держать эти вопросы под контролем. А чтобы они были под контролем, я уже тысячу раз говорил: уберите всякое посредничество. Закупайте напрямую лекарства и медицинские изделия. Это можно делать даже в санкционный период, — заявил Лукашенко.

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