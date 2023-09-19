Россияне устали от геронтократии 1 19.09.2023, 19:39

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Две трети захотели президента моложе 70 лет.

Движение российского госуправления в сторону геронтократии в стиле позднего Советского Союза все меньше вдохновляет россиян, выяснили социологи Russian Field.

В ходе опроса, проведенного в сентябре, 68% респондентов заявили, что не поддержали бы кандидата в президенты старше 70 лет. Старость вошла в топ самых непопулярных характеристик возможного соискателя президентского кресла наряду с принадлежностью к ЛГБТ-сообществу (80%).

Также россияне не хотели бы видеть президентом человека с Северного Кавказа (42%), мусульманина (40%), молодого человека до 40 лет (35%) и еврея (33%).

«Положительнее всего респонденты отнеслись бы к кандидату-военному и женщине», — пишет Russian Field.

При возможности проголосовать за любого человека на выборах, даже не из числа действующих чиновников или политиков, за действующего президента Владимира Путина отдали бы голоса лишь 29,9%, следует из опроса.

Если бы среди кандидатов появился близкий людям по взглядам человек, то за него проголосовали бы 43%. При этом столько же все равно отдали бы голоса за Путина, выяснили социологи.

Правящий Россией дольше всех со времен Иосифа Сталина и «обнуливший» свои сроки в 2020 году Путин официально не объявлял о намерении баллотироваться на пятый срок, чтобы остаться у власти до 2030 года. Тем не менее подготовка к его выдвижению идет в Кремле, рассказывали «Медузе» источники, близкие к администрации президента. По их словам, главным критерием для отбора бутафорских «соперников» Путину стал возраст: в АП не хотят, чтобы в выборах участвовали кандидаты, которые смотрятся заметно моложе 70-летнего президента.

По данным РБК, Кремль ставит задачу получить 75% голосов за Путина при 70-процентной явке.

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