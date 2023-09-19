Состав вакцин от гриппа для прививок белорусам изменился 1 19.09.2023, 20:26

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Вакцинация уже началась.

Минздрав Беларуси объявил о начале проведения вакцинации от гриппа. Эта масштабная компания каждый год стартует в Беларуси в конце сентября – начале октября и продолжается максимум до декабря. За это время в стране прививки от гриппа получают примерно 40% населения.

КП сравнила состав вакцин от гриппа, которые предлагал Минздрав в 2020, 2021, 2022 годах и которые предлагают осенью 2023 для вакцинации жителям Беларуси.

Минздрав констатирует, что в настоящее время в Беларуси отмечается незначительный рост заболеваемости ОРИ, что вполне закономерно для начала осени.

Осенью 2023 года в Беларуси вакцинация будет проведена тремя вакцинами на выбор, сообщает Минздрав страны. Это одна российская вакцина и две европейского производства: трехвалентная российская «Вакцина для профилактики гриппа», французская «Ваксигрип Тетра» и четырехвалентная швейцарская «Инфлювак Тетра». В 2023-м, по сравнению с 2022-м годом, разнообразия вакцин в Беларуси больше.

Надо сказать, что каждый год ВОЗ на основании тех видов гриппа, которые циркулируют в мире в последнее время, дает рекомендации, какие подобные вирусы производители должны использовать в своих вакцинах.

В сезоне 2023-2024 годов будут использованы, например, вирус, подобный A/Victoria/4897/2022 (H1N1, или вирус свиного гриппа, который вызвал эпидемию в 2009), вирус, подобный A/Darwin/9/2021 (H3N2, или вирус гонконгского гриппа), вирус, подобный B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria). В четырехвалентную швейцарскую вакцину добавлен также подтип гриппа B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata).

В пандемию коронавируса медики настаивали на привиках от гриппа, потому что опасались двойного заражения и более тяжелого течения как гриппа, так и коронавируса. Но надо сказать, что поскольку в 2020-2021 годах люди сидели по домам, носили маски и мыли руки при каждом удобном случае – грипп обошел стороной.

В прошлом, 2022-м в ходу были 2 вакцины - трехвалентная российская «Гриппол Плюс», ее предлагали в том числе и для бесплатных прививок в поликлиниках, и четырехвалентная французская «ВаксигрипТетра», которую предлагали для вакцинации в первую очередь частные медцентры. Да и состав, который каждый год «плавающий», очень-очень схожий с вариантом 2023 и если разнится, то очень незначительно в вариации свиного гриппа.

В 2021 году в состав вакцин для профилактики гриппа были внесены изменения по двум позициям – вирусу гриппа А (H1N1) и А (H3N2).

А вот в 2020 году, по данным Минздрава Беларуси, специальная комиссия ВОЗ заменила сразу три компонента в составе вакцин, рекомендованных для подготовки к сезону заболеваемости 2020/2021.

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