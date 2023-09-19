Спецназовцы СБУ уничтожили дронами три лодки с оккупантами в Херсонской области 19.09.2023, 20:51

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Бойцы спецподразделения «А» при помощи FPV-дронов уничтожили в Херсонской области три лодки, на борту которых находились российские оккупанты.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.

Как уточнил министр, на кадрах можно заметить работу дрона-камикадзе украинского производства «Буцефал» от компании «Эскадрон», который для Армии дронов приобрели партнеры.

Также во время миссии украинские военные протестировали новую разработку - автономную боевую часть со взрывчаткой. Испытания прошли успешно.

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