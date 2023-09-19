Минчанка вдохновилась рекламой акций Tesla и решила стать брокером, а с ней и ее знакомый 7 19.09.2023, 22:05

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Они на пару потеряли почти $130 тысяч.

Пара белорусов стала жертвами мошенников, которые выдавали себя за сотрудников брокерской компании. Неудачная попытка заняться трейдерством стоила им около 420 тысяч рублей на двоих, рассказали «АиФ» в РУВД Минска.

Первой решила подзаработать жительница Минска, которая собиралась торговать на бирже через интернет. В конце прошлого года она увидела в сети рекламу акций Tesla, а также историю женщины, которая заработала на них большую сумму.

Минчанка захотела сама попытать счастья, оставив заявку на сайте «брокерской компании». Вскоре с ней связались и обозначили широкие горизонты для получения прибыли.

Женщина поверила в этот метод и вступила в ряды трейдеров, начав активно вкладываться в «бизнес». Схема заработка заинтересовала и ее знакомого.

В итоге минчанка за три месяца перевела более 27 тысяч рублей на счета, указанные злоумышленником. А ее приятель под предлогом трейдинга перечислил мошенникам сумму, эквивалентную 392 648 рублям. Таким образом, на двоих они потеряли около 420 тысяч рублей, или почти 130 тысяч долларов (по курсу Нацбанка на 20 сентября).

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

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