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Зеленский: Мне известно о попытках теневого соглашения с Россией

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  • 19.09.2023, 22:15
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Зеленский: Мне известно о попытках теневого соглашения с Россией
Владимир Зеленский

Об этом президент Украины заявил во время выступления на Генеральной ассамблее ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ему известно о попытках заключить какие-то теневые соглашения с Россией, однако злу нельзя доверять, отметил он. Об этом он заявил во время выступления на Генеральной ассамблее ООН.

«Мне известно о попытках заключить какие-то теневые соглашения за кулисами. Злу нельзя доверять. Спросите [Евгения] Пригожина, стоит ли доверять обещаниям Путина. Пожалуйста, услышьте меня. Пусть единство решает все открыто», – сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что пока РФ толкает мир к последней войне, Украина делает все, чтобы после российской агрессии «никто в мире не решился напасть ни на одно государство».

«Вооружение [РФ. – Ред.] должно быть сдержано. Военные преступления должны быть наказаны. Депортированные люди должны вернуться домой. А оккупант должен вернуться на собственную территорию», – подытожил глава государства.

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