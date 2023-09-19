В Беларусь привезли топовый электрический кроссовер Nissan Ariya 19.09.2023, 22:28

Сколько он стоит.

Стало известно, что первую партию электрических кроссоверов Nissan Ariya привезли в Беларусь. Указанная модель доступна для тест-драйва в дилерском центре Nissan в Минске, пишет портал av.by.

Сообщается, что для белорусов доступна топовая версия e-4orce Performance. Согласно габаритом электрокар Nissan Ariya схож с внедорожником Nissan X-Trail. Его длина составляет 4603 миллиметра, ширина – 1900 миллиметров. Что касается высоты, то она указана 1654 миллиметра. Данная модель электрокара оснащена светодиодными фарами, а также 20-дюймовыми легкосплавными дисками. Кроме того, предусматривается подогрев всех кресел, руля, терморегуляция батареи.

В сообщении говорится, что в машине также предусмотрены парковочные радары спереди и сзади, а еще панорамный интеллектуальный мониторинг. Отмечается, что электромобиль Nissan Ariya в версии e-4orce Performance оснащен двумя электромоторами мощность которых составляет 290 кВт. Он способен разгоняться до 200 километров в час. Сказано, что без подзарядки машина может проезжать до 533 километров.

«Модель раньше не видела белорусского рынка, хотя интерес к ней высокий», - обращает внимание официальный дилер Nissan в Беларуси «ДрайвМоторс».

В компании добавляют, что машина выступает альтернативой доступным на рынке немецким и китайским маркам. Кроме того, она также конкурирует и по стоимость. Уточняется, что стоимость электромобиля Nissan Ariya в версии e-4orce Performance составляет 174 900 рублей, или 53 640 долларов (по состоянию на 19 сентября 2023 года). Цена указана без учета специальных предложений. Отмечается, что первая партия небольшая. Все дело в том, что импортер оценивает текущий спрос, в зависимости от которого будут планироваться дальнейшие поставки.

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