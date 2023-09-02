Путин заявил, что вскоре «экономическая жизнь» россиян переедет в Китай 2.09.2023, 1:00

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В этом контексте диктатор намекнул, что российские дети должны быстрее учить китайский.

Лидер РФ Владимир Путин заявил, что центр «экономической и политической жизни» России постепенно смещается в Китай.

В этом контексте диктатор намекнул российским школьникам на 1 сентября, что они должны быстрее учить китайский язык. Видео с обращением Путина показал пропагандистский ТАСС, отмечает «Униан».

«С учетом темпов развития Азии и стран азиатских, центр экономической, как это всегда бывает, и центр политической жизни постепенно будет смещаться в эти регионы. Повторяю еще раз, это абсолютно объективный неизбежный процесс... В этой связи, востребованным является изучение языков тех стран, с которыми растет объем наших отношением. Ну там с Китаем... Растет тот же товарооборот», - заявил Путин.

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