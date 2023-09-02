В Швеции бойкотируют церемонию вручения Нобелевской премии после приглашения РФ
- 2.09.2023, 2:07
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Лидеры партий Швеции отменили свои приглашения.
Политики Швеции начали высказывать жесткую критику из-за приглашения посла России на банкет по случаю вручения Нобелевских премий в Стокгольме. Некоторые из них планируют бойкотировать мероприятие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aftonbladet.
Накануне Нобелевский фонд объявил о намерении пригласить дипломатов всех государств, аккредитованных в Швеции - то есть российских и белорусских тоже - на банкет по случаю вручения Нобелевских премий в этом году в Стокгольме.
Однако, по данным издания, несколько лидеров оппозиционных партий отменили свои приглашения, а представители правительства даже рассматривают возможность отказаться от участия в мероприятии.
Что говорят политики
Глава Либеральной партии Карл Йохан Георг Персон заявил, что "не собирается сидеть и поднимать тост за российского посла, пока идет отвратительная и кровавая агрессивная война Путина в Украине".
Лидер Партии центра Мухаррем Демирок сказал, что не будет на Нобелевской церемонии, если там будет посол России.
"Я с нетерпением ждал возможности присутствовать на церемонии и на Нобелевской вечеринке. Но пока Россия находится в состоянии войны с Украиной, я не могу присутствовать на одной вечеринке с их послом. Я рад отпраздновать исследования и прогресс, но не при любых обстоятельств", - написал он в Twitter.
Лидер Шведской левой партии Нуши Дадгостар также заявила, что не будет участвовать в нобелевских торжествах с представителем российского режима, "пока над Украиной падают бомбы".
Экс-премьер и лидер социал-демократов Магдалена Андерссон сообщила, что не получила приглашение на церемонию, но, по ее словам, Нобелевский фонд должен "серьезно подумать о том, что значит пригласить на церемонию награждения представителя режима, ведущего отвратительную и незаконную войну в Украине, а также угрожает Швеции".
Премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что решение пригласить Россию смутило многих людей как в Швеции, так и в Украине.
"Информация поступила ко мне вчера вечером, и я достаточно остро отреагировал… Нобелевский фонд принимает собственные решения. Но я бы не пригласил Россию, если бы сейчас отвечал за церемонию вручения премии", - сказал он.
На вопрос, присутствует ли премьер-министр на Нобелевском ужине, Кристерссон попросил разрешения вернуться к этому вопросу впоследствии.
Представители королевской семьи Швеции сообщили, что монаршая семья получила информацию о решении Нобелевского фонда, но пока не дает никаких комментариев.
Министр иностранных дел Тобиас Бильстрем считает, что решение Нобелевского фонда "отличается среди других".
"Именно Нобелевский фонд приглашает и решает, кто может прийти на вечеринку. Я еще не получил приглашение на нее", - сказал он.