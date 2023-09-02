Соловьев в истерике заявил, что «заново отстроит Одессу»
- 2.09.2023, 8:21
- 3,308
Российский пропагандист бредил ядерным ударом по украинским городам.
Пропагандисты в эфире российского телевидения обсудили, по какому из украинских городов лучше нанести удар тактическим ядерным оружием. В числе вариантов озвучили Одессу и Львов.
Эту тему рупор Кремля Владимир Соловьев поднял с одним из гостей своей студии, бывшим пророссийским украинским политиком, народным депутатом Украины 7-го созыва от Партии Регионов Игорем Марковым.
Последний отметил, что России «достаточно по очкам выигрывать, надо нокаутировать».
«Вам все понравится. Одессы не будет, отстроим заново. А какие варианты?» – заметил Соловьев.
«Лучше Львов», – отметил предатель Марков.
Марков, известный украинофобскими и русофильскими взглядами, является сторонником и спонсором квазигосударств и террористических группировок «ДНР/ЛНР» и «лидером» ныне недействующей пророссийской партии «Родина».
Обвиняется украинской прокуратурой в попытке посягнуть на территориальную целостность Украины. Скрывается от украинских правоохранителей в России с 2014 года.