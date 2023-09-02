«Семь силовиков на выходе из проходной, на глазах у родных, неожиданно повалили его на землю» 25 2.09.2023, 8:51

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Очевидцы рассказали новые подробности о смерти идеолога из Жодино после задержания.

На Кузнечном заводе тяжелых штамповок в Жодино сообщили о трагической смерти 34-летнего замдиректора по идеологии и социальным вопросам Евгения Иванова.

Телеграм-канал КЗТШ не сообщает о том, что именно произошло с главным идеологом завода.

Как сообщили EX-PRESS.LIVE очевидцы, Евгения Иванова на проходной задержали силовики. Сначала повалили на землю, а потом посадили в машину и повезли в сторону Минска. После этого появилось сообщение о его смерти.

«Вечером его встречала жена, отец работает в охране. Семь силовиков на выходе из проходной, на глазах у родных, неожиданно повалили его на землю. Далее схватили, забросили в машину и увезли в Минск. Он умер по дороге. Сумасшедшие. Ну если арест, то придите вдвоем-втроем, скажите, чтобы прошел с ними. Так нет, надо показательные зверства. Неизвестно, били ли, или сердце не выдержало от шока», – написал в редакцию один из очевидцев произошедшего.

Евгения похоронили буквально на следующий день, «на его теле были видны многочисленные синяки и переломы пальцев рук».

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