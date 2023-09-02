Путин «раздает» Россию: Китай готовится присоединить часть территории 10 2.09.2023, 9:01

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К КНР «отошли» земли, большие по площади, чем Крым.

Глава Кремля сам раздает российские территории Китаю и таким образом разваливает «великую страну». Об этом «24 каналу» заявил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

На днях китайский государственный сайт опубликовал новые карты, на которых прихватил часть территорий России.

По словам Гудкова, была «перенесена» граница между Россией и Китаем. Отошедшая последнему территория была больше, например, чем Крым.

«У Китая совсем не было Амура (река на Дальнем Востоке – ред.) – граница проходила по китайскому берегу. А теперь он проходит по центру фарватера и там часть островов с хорошей территорией отошли Китаю», – объяснил оппозиционный политик.

Поэтому неудивительно, что в этот раз Китай забрал, пока только на карте, остров. Но настроен он серьезно.

«Ослабление России этому способствует. Путин сам разрушает Россию. Там нет большего врага, который готов ее уничтожить. Китай это понимает, поэтому начинает рисовать карты с частью территорий, которые считает своими или пытается такими сделать», – добавил Гудков.

Напомним, что государственный сайт Китая обозначил на новых картах Большой Уссурийский остров своей территорией. Он является речным и расположен в месте слияния рек Амур и Уссури недалеко от российского Хабаровска.

Российские пропагандисты начали жаловаться, что «эта территория была спорной». Но в 2008 году ее якобы «поделили пополам».

В Пекине отчитались, что карта составлена согласно «национальным стандартам оформления границ». И назначили новую карту в качестве иллюстрации для книг, новостей, рекламы и так далее.

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