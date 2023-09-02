«Заработала в лесу на последний iPhone» 17 2.09.2023, 9:11

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Белорусская «черничная королева» рассказала про свои деньги и мечты.

Двадцатичетырехлетняя Оля из глубинки снимает ролики, которые разрывают TikTok миллионами просмотров. Та самая «королева черничных полей» показывает, как любить лес, ягоды, деревню и неплохо на этом зарабатывать. Естественно, с обратной стороны кадра недели работы с согнутой спиной, но Оля не ноет на диване, а идет к своим мечтам, пишет onliner.by.

Как все началось

«Родилась и выросла в деревне в Кобринском районе, в лес начала ходить, наверное, с 5—6 лет — сознательный возраст, который помню. Была в восторге от того, что могла собрать маленькую баночку».

«Были такие случаи, когда говорила: «Все, завтра не еду никуда, не хочу, мне все болит». И утром родители: «Ну что, ты поедешь?» — «Поеду». (Смеется)

«Каждый год знаем, куда поедем. Папа до начала сбора всегда ездит в разведку, смотрит, где есть черника. [Есть] секретные места, но мы их никому не выдавали».

«Сами любим чернику. За все время, что собирала, не появилось неприязни. По-прежнему ем».

Деньги

«Черника не то чтобы нравилась — это был сезонный заработок. Допустим, дорого стоят какие-то туфли, которые ты очень хочешь, а родители говорят: «Давай купим дешевле». А ты понимаешь, что заработал деньги, можешь пойти и купить туфли».

«После одиннадцатого класса я тоже собирала чернику и перед поступлением купила все, что хотела. И ты едешь в новый город к новым людям. Это классно».

«Я всегда собирала с какой-то целью. Наверное, два раза хотела купить телефон, так и получилось. В 2021 году я заработала на чернике $1000, чтобы купить iPhone 13».

«Не могу сказать, что кайфую от сбора черники. Я замотивирована, если вижу цель, я к ней иду. То есть я не говорю, что вот это «хочу» — но лежу на диване».

Сложно

«Собирать чернику научили мама с папой. Делали это руками, потому что гребенки были запрещены. Их разрешили в 2019 году, но из-за этого, кстати, на меня вылилась куча хейта в интернете, что я неправильно собираю, порчу черничник и ягоды больше не вырастут никогда в жизни. Это миф. Черничник не портится из-за гребенки, главное — правильно собирать».

«Как человек, который собирает чернику 18 лет, могу сказать, что мы делаем это на одних и тех же местах и когда разрешили гребенки, ничего не испортилось и черника в лесу осталась».

«При хорошей ягоде можно собрать литровую банку, наверное, за 5 минут. Руками надо в три раза увеличивать время, если не в четыре».

«На пятый день подряд уже максимально сложно просыпаться, потому что болит спина. Но в процессе сбора черники об этом забываешь».

«Самое сложное — собирать чернику в местах, где ее очень мало, нет азарта, что быстро соберешь баночку. А когда находить новую поляну в ягодами, разбегаются глаза: вау!»

«Очень сильно болят спина и ноги, потому что постоянно наклонен. Папа собирает на коленях, я так не могу, это минус 50% моей скорости сбора».

«Это, на самом деле, тяжело. Некоторые думают: ой, пошел и насобирал. Почему черника такая дорогая на рынке и 2 рубля (закупочная цена. — Прим. Onlíner) в магазине? Люди не хотят понимать, что это колоссальный труд».

«Попробовали поехать на рынок в Кобрин — наверное, 80% ягоды купили мои подписчики. Это сыграло мне в плюс. Писали в директ даже люди из Минска».

Деревня

«Я не представляю свою жизнь летом в городе. Не знаю, что там можно делать: там жарко, скучно, живешь на 8-м этаже и не знаешь, что делать. Деревня — это легкость и свобода, когда утром проснулся и сразу можешь выйти на улицу. Умиротворение, спокойствие. В городе такого нет».

«Каждый раз, когда мне плохо или я впадаю в депрессию, еду в деревню. Здесь мне легко».

«Свою жизнь без похода в лес я не могу представить. Даже если не буду собирать чернику, все равно буду ходить туда. Когда мне плохо, я говорю: «Просто завезите меня в лес, я хочу покричать».

«Знакомый моей сестры хотел через нее познакомиться со мной. Сестра сказала: «Пригласи на свидание в лес, точно не откажет». Так что было дело, мы поехали на грибы».

«Черника помогла стартануть в TikTok. Первый ролик из леса залетел на 7 млн. Я поняла, что людям нравится».

«Мечта — стать узнаваемым блогером, набрать аудиторию в Instagram и TikTok. Я возвращаюсь работать в школу: этот год дал мне понять, что я очень скучаю по педагогике и детям. Возможно, потом стану образовательным блогером. Еще мечтаю о путешествиях и своем доме».

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