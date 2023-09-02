«Я смотрел на лица других родителей: они тоже были в аховых эмоциях»15
- 2.09.2023, 9:27
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Как проходила школьная линейка в одном из белорусских регионов.
Журналистам «Салiдарнасцi» прислали отзыв родителя с линейки в белорусской школе в одном из регионов:
— «Краткое содержание торжественной линейки 1 сентября в Беларуси.
Отправленный чин в погонах говорит детям:
про хрупкий мир,
что у соседей неспокойно,
что в Беларуси было много войн,
про войну 1941-1945 годов и про западные страны, которые переписывают историю.
@gazetaby Что нового ждёт школьников в новом учебном году? #салідарнасць #gazetaby #школабеларусь #1сентябрябеларусь #беларусыпоймут #новостибеларуси #беларусьсегодня #тиктокбеларусь ♬ оригинальный звук - Салідарнасць
Детям он говорит. Которые пришли в школу, а не на политический митинг или кружок по истории. Детям говорит, поняли? У которых детство. И это детство пытаются отнять своими методичками.
Я смотрел на лица других родителей. Они тоже были в аховых эмоциях, типа «Почему ты нашим детям льешь это в уши?!»
Ах, да. Гимн пели аж два раза. Я подумал: «Почему не три раза пели, чтоб совсем патриотично?» Надо было вместо музыкальных номеров на линейке спеть гимн 7 раз. Дети бы оценили. Это же их праздник, а не дяди в погонах, да?»
«Салiдарнасць» также опубликовала видеоролик о том, что нового ждет белорусских школьников в этом учебном году.