«Я смотрел на лица других родителей: они тоже были в аховых эмоциях» 15 2.09.2023, 9:27

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Как проходила школьная линейка в одном из белорусских регионов.

Журналистам «Салiдарнасцi» прислали отзыв родителя с линейки в белорусской школе в одном из регионов:

— «Краткое содержание торжественной линейки 1 сентября в Беларуси.

Отправленный чин в погонах говорит детям:

про хрупкий мир,

что у соседей неспокойно,

что в Беларуси было много войн,

про войну 1941-1945 годов и про западные страны, которые переписывают историю.

Детям он говорит. Которые пришли в школу, а не на политический митинг или кружок по истории. Детям говорит, поняли? У которых детство. И это детство пытаются отнять своими методичками.

Я смотрел на лица других родителей. Они тоже были в аховых эмоциях, типа «Почему ты нашим детям льешь это в уши?!»

Ах, да. Гимн пели аж два раза. Я подумал: «Почему не три раза пели, чтоб совсем патриотично?» Надо было вместо музыкальных номеров на линейке спеть гимн 7 раз. Дети бы оценили. Это же их праздник, а не дяди в погонах, да?»

«Салiдарнасць» также опубликовала видеоролик о том, что нового ждет белорусских школьников в этом учебном году.

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