Швырнула книгу жалоб на морозильник: белорусов шокировало хамство продавщицы 1 2.09.2023, 9:35

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Юрист рассказал, кто из героев скандального видео был прав.

В конце августа в соцсетях завирусилось видео конфликта в продуктовом магазине. Одной из сотрудниц этого магазина не понравилось, что покупательница хотела сфотографировать свое замечание в книге жалоб (книге замечаний и предложений). Сначала она кинула ее на морозильную камеру, а потом другая сотрудница забрала книгу. Женщине, снимавшей видео, сказали фразу «Вышла на*ер отсюда».

В комментариях к видео разгорелись споры, кто прав в этом конфликте. Кто-то защищал продавцов, кто-то был на стороне женщины, снимавшей видео. Также люди спорили, можно ли фотографировать и снимать на видео книгу жалоб и магазины вообще.

BG.Media разобрало этот конфликт в магазине вместе с беларуским медиаюристом Олегом Агеевым.

Разрешено ли фотографировать в магазинах Беларуси?

«У нас запрета фотографировать и осуществлять видеосъемку нет, но есть право собственника вводить какие-то ограничения в том числе для защиты интеллектуальной собственности. Соответственно, могут запрещать съемку и в Беларуси, и в других странах в объектах торговли, которые продают, например, дизайнерские модели одежды, ювелирные украшения ручной работы и какие-то эксклюзивные вещи подобного рода, которые охраняются интеллектуальной собственностью», — говорит Олег Агеев.

По его словам, в Беларуси некоторые торговые объекты под интеллектуальные формы собственности пробовали подводить раскладку товаров на полках. Но Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) разъяснило в письме, что это не является предметом интеллектуальной собственности и не охраняется законом о защите интеллектуальной собственности. МАРТ заявил, что запреты подобного рода не соответствуют законодательству и пообещал за это штрафовать.

«Не знаю, штрафовали или нет. Медиаюристы провели кампанию за право на информацию, используя в том числе письмо МАРТ. Если не ошибаюсь, то мы добились, что около 50 магазинов поснимали наклейки о запрете фотографирования», — вспоминает юрист.

Можно ли фотографировать книгу жалоб в магазинах Беларуси?

«Женщины почему-то не разрешают фотографировать книгу жалоб. Не знаю, чем они руководствуются, но я подозреваю, что такое поведение, которое мы видим на видео, не соответствует закону, потому что там слышна ненормативная лексика. Мягко говоря, их можно привлечь [к ответственности по административному делу] за мелкое хулиганство, то есть за нецензурное высказывание в публичном месте. Я думаю, что это видео яркое тому доказательство», — комментирует Олег Агеев.

Теоретически, если бы он был адвокатом этих продавщиц, то сказал бы, что фотографировать книгу жалоб нельзя, потому что там есть данные не только по жалобе женщины, снимавшей видео. Там есть другие сведения, которые можно отнести к персональным данным. Работницы магазина обязаны препятствовать распространению персональных данных, например, человека, который на этой же странице написал еще одну жалобу.

Медиаюрист отмечает, что вопрос фотографирования книги жалоб никак не урегулирован законодательством Беларуси. Соответственно, должно быть право доступа к информации. Это право, которое гарантировано Конституцией. Оно имеет высшую норму, поскольку никаких ограничений нет. А попытка сотрудниц магазина запретить женщине фотографировать ее жалобу на самом деле является попыткой ограничить человека в правах без законных на то оснований.

Можно ли фотографировать в магазинах в других странах?

По словам Олега Агеева, разрешение на фотографирование в магазинах — общий стандарт, его можно назвать интернациональным. Он не знает, как это регулируется на правовом уровне в разных странах, но видел магазины, где был запрет на фотографирование.

Ограничения на фиксирование информации являются легитимными в правовых системах нормальных государств. Наверное, можно придумать какой-то магазин, который обоснованно запретит фотографировать свою продукцию. Но самый распространенный запрет — это запрет, который объясняется охраной интеллектуальной собственности. Поэтому, наверное, можно запретить фотографировать в магазинах продукцию эротического характера.

«Теоретически запретов на фиксацию есть много. Вопрос, как объект торговли может их обосновать, для меня абсолютно неочевиден. И запреты должны соответствовать принципу разумности и соразмерности: то есть чье и какое право охраняют этим запретом. Если человек не может это обосновать, то его скорее накажут в нормальной стране», — подытожил медиаюрист.

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