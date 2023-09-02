Арабская упряжь для Лаврова с Захаровой Телеграм-канал «СерпомПо»

2.09.2023, 9:43

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МИД РФ выдал неожиданную «тайну».

Три недели назад в Саудовской Аравии, в Джидде прошла многосторонняя встреча по Украине, на которую невменяемых путинских, как известно, не позвали.

Тогда пристукнутая таким кунштюком фронтвумен МИД России Мария Захарова сообщила: «Участвовали наши единомышленники по БРИКС и другие партнеры. Рассчитываем, что в соответствии с договоренностями они поделятся с нами своими оценками».

И вот состоялось. Сегодня министр Сергей Лавров вышел и выдал тайну, чем с ним поделились, имея в виду прошлое и будущее совещания в Джидде: «Наши саудовские друзья нам рассказали, что они хотят провести у себя очередное совещание в таком формате в Джидде. Сказали, что это делается исключительно для того, чтобы донести до западных участников и самой Украины мысль о полной бесперспективности любых дискуссий без участия Российской Федерации, что они и сделали на том мероприятии, которое состоялось в Джидде».

Сразу видно, что Лавров, несмотря на свой «поворот на восток», человек не восточный. Принимает за чистую монету обычную восточную вежливость, желание не обидеть, быть со всеми в хороших отношениях. Да еще выносит эту глупость на люди.

Конечно, конечно. Все во имя Путина. Организовывать встречи без путинских «дипломатов», а потом с улыбками им же медленными, изящными движениями развесить «лапшу на уши», сообщив по секрету, что главное в этих встречах как раз они сами. А те стоят в многополярной упряжи, весело скалят зубы и радостно ржут, постукивая стертыми в скачках по Африке многовекторными копытами.

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