«Встречались несколько месяцев, а потом он исчез» 1 2.09.2023, 10:03

1,342

Белорусы поделились необычными историями своих отношений.

Расставание — это всегда непросто, даже если чувств как будто уже и нет. Но не у всех партнеров получается договориться, услышать друг друга и разойтись на хорошей ноте. Иногда этот процесс превращается в настоящую драму, в которой, впрочем, есть место и смеху.

Журналисты zerkalo.io попросили своих читателей поделиться необычными историями расставания (во всех смыслах) — а в конце текста даем подсказки, как пережить разрыв легче.

Все имена в тексте изменены в целях безопасности собеседников.

Сразу двое отношений, которые рухнули в один момент: с мужем и с любовником

Марина была замужем уже больше 10 лет, когда у нее появился любовник. Им стал начальник ее мужа Андрей: супруг хорошо отзывался о нем дома, и женщина захотела с ним познакомиться поближе. С этим желанием она боролась пять лет, но в итоге решила сходить с Андреем на кофе — завязался роман. Он продлился почти три года.

— Все это время я поддерживала отношения и с мужем, и с Андреем. Не разводилась, потому что, во-первых, любовник не предлагал серьезных отношений, а во-вторых, все-таки к мужу тоже были чувства. Мне каждый из них был дорог по разным причинам, — рассказывает Марина.

В 2022-м ее супруг уехал из страны из-за политической ситуации. А в начале этого года они решили официально расстаться: стало понятно, что надо налаживать личную жизнь по отдельности. Вот только через несколько месяцев после разрыва с мужем Марина осталась и без любовника.

— Пришла к нему домой без предупреждения: было условие, что так можно. Там встретила его коллегу, которую я узнала по рассказам мужа и фотографиям с работы. Сама не ожидала, что восприму его другую женщину так эмоционально! Хотя Андрей никогда не обещал быть только со мной и не хотел отношений. Увидев мою реакцию, он решил прекратить со мной близкое общение, — вспоминает собеседница. — Это был просто кошмар: я не могла ходить на работу, меня трясло и колотило. Буквально была в поиске, с какого этажа мне выброситься. До меня еще как раз примерно в тот момент начало доходить, что с мужем у меня тоже все кончено.

Марина признается, что «не понимала, потеря кого из них убивала больше». Не без помощи знакомых женщина взяла себя в руки и пошла к психотерапевту — вдобавок к их встречам ей выписали антидепрессанты. Восстановление от краха всех отношений заняло несколько месяцев.

— Теперь я вижу, что на самом деле мне надо было развестись еще лет 10 назад. Осознала, что никогда не учитывала свои чувства и желания. Были моменты, которые не устраивали в муже, но я их не озвучивала, потому что боялась его потерять, — признается Марина. — Если бы не стечение обстоятельств, я бы, может, до сих пор с ним жила, встречаясь при этом с любовником. Но это, правда, были несколько лет мучений. Представьте, я постоянно страдала из-за Андрея, еще и ревновала его как дура, плюс переживала, что предаю мужа… Это очень тяжело и убивает изнутри.

Сегодня женщина, как она говорит, наконец счастлива и «дышит полной грудью». От антидепрессантов Марина уже отказалась. При этом ей удалось сохранить хорошие отношения с обоими мужчинами и даже с родителями бывшего мужа. Он, кстати, до сих пор не знает, кем именно был любовник его экс-супруги (хотя о том, что она изменяла ему, уже узнал).

Отношения, за которые еще два года пришлось платить рассрочку

Вера была замужем восемь лет. Все это время в муже не сомневалась: по ее словам, никогда не лазила по его телефонам, если задерживался домой, с проверками не звонила. К ночным гуляниям с друзьями тоже вопросов не было. Так могло бы продолжаться и дальше, если бы не один случай.

— Телефон у бывшего мужа был уже старенький, и я решила ему подарить новый — взяла в рассрочку дорогую последнюю модель. Свой старый телефон он решил отдать дочке, — рассказывает Вера. — Вскоре она попросила помочь ей установить на него игры. Беру телефон, а там, оказывается, муж не вышел ни из одного аккаунта в соцсетях.

Собеседница признается: взыграло любопытство — решила посмотреть переписки.

— Лучше бы я этого не делала… Очень много интересного нашла! Любовница была одна, но этого хватило. Я даже не подозревала о том, что она существует, доверяла мужу полностью, — вспоминает женщина. — До того случая 10 лет ничего не пила, даже шампанское на Новый год, а тут от сильной досады сходила и купила себе литр пива. Выпила его, пока дожидалась возвращения мужа с работы.

Когда он вернулся, Вера начала «допрос». Сначала решила сказать, что мужа сдали его друзья. Тот отрицал все до последнего, обвинял своих приятелей, что они врут.

— Потом я уже не выдержала и показала его собственные переписки со старого телефона. Развернулась, ушла в комнату, достала клетчатый баул, скинула все его вещи и выгнала из квартиры. А он взял и просто ушел, — говорит собеседница. — Еще и обиделся на меня, что среди ночи выгоняю его.

Вместе с мужем от Веры «ушел» и купленный новый телефон. Женщина еще целых два года платила за него рассрочку.

— С момента нашего разрыва прошло уже четыре года. За все это время свое поведение бывший муж ни разу не объяснил, помогать с выплатами за подарок тоже не стал. Он даже алименты на дочку лишь год назад стал присылать, потому что по суду заставили, — говорит женщина. — Конечно, было обидно. Я полностью доверяла человеку. Свою личную жизнь после этого я уже наладила, а он, насколько я знаю, живет с мамой.

Отношения, которые очень странным образом разрушили сессии

Антон рассказал о случае, когда он был в отношениях еще будучи студентом. Когда сессия окончилась, он уехал в родной город — так они разлучились с девушкой сначала на время.

— Отгулял две-три недели, вернулся в общежитие, сел играть в Counter-Strike. И тут приходит сообщение: «Ты забыл обо мне?» — вспоминает Антон. — А я и правда забыл. Честно признался: «Да», — перевернул телефон и дальше сел играть.

После этого, по словам собеседника, разговор с девушкой был короткий и спокойный. Она спросила его, правильно ли поняла его, что «это конец», он подтвердил. Так закончилась их история.

Что-то похожее случилось и с Полиной. Когда ей было 18−19 лет, она стала встречаться с парнем «постарше».

— Он был историком, очень интересная личность, — вспоминает девушка. — Мы провстречались несколько месяцев, а потом он… пропал. Вот просто исчез, и все: перестал отвечать по телефону, игнорировал мои сообщения во «ВКонтакте», хотя был онлайн. Я накрутила себя, что, наверное, чем-то его обидела.

По словам Полины, она вся «прямо извелась». Чтобы выяснить, что же произошло, она не только опросила всех друзей своего партнера, но и даже узнавала у его мамы, в чем дело. Правды добиться не удавалось.

— Все это длилось примерно месяц. Потом он написал мне сам — оказалось, у него была сессия, и он решил, что плохо сдаст экзамены, если «будет обращать на меня внимание». Я обалдела. Через его подругу передала ему, чтобы шел н***й и забыл мой номер. Он просто промолчал, а несколько дней спустя мне позвонил общий знакомый и сказал, мол, бывший передал мне мои книжки. Тогда я еще больше обалдела, — рассказывает собеседница. — Меня отдельно убило, что во время той сессии он вел свою обычную жизнь, встречался с друзьями, просто вычеркнул оттуда меня.

С того времени Полина никак не пересекалась с тем парнем. Но через несколько месяцев, когда девушка уже стала встречаться со своим будущим мужем, бывший написал ему письмо. В нем, как говорит Полина, он зачем-то описал своему «преемнику», как она «хороша» и что ему «надо за нее держаться».

— Что это было? Вопрос, наверное, к психотерапевту, — считает девушка.

Можно ли сделать расставание менее болезненным?

Для начала нужно понять, насколько в вашей ситуации расставание — это выход. Возможно, вы проходите через трудный период в ваших отношениях и скоро все наладится. Рассмотреть вариант с расставанием стоит, если вы уже не доверяете партнеру, постоянно сходитесь и расходитесь, повзрослели и стали разными людьми, ваши долгосрочные цели не совпадают и еще во многих других случаях. Особенно — если вы подвергаетесь насилию в отношениях.

Агрессор — всегда мужчина? Его можно «довести»? Разбираем четыре мифа о домашнем насилии

Когда вы поняли, что без разрыва точно не обойтись, попробуйте следовать таким рекомендациям:

Фокусируйтесь на хорошем. Обсуждая грядущий разрыв, старайтесь не вываливать на партнера все плохое, что скопилось у вас на душе. Попробуйте, наоборот, проговорить, какие позитивные эмоции вы получили от этих отношений, даже если расставание произошло по очень неприятному поводу — например, из-за измены.

Не вовлекайте в ваше расставание других. Иногда бывает, что хочется найти себе «союзника», но отношения — это дело только двоих людей. Тем более не передавайте через третьи руки, что бы вы хотели сказать вашему партнеру, но по каким-то причинам не сделали это лично.

Будьте честными, но не обвиняйте. Говорите о причинах своего решения прямо, но не перекладывайте вину на своего партнера. Вместо «ты мне изменил» или «твои ценности ужасны» скажите «я больше не чувствую, что смогу быть с тобой» или «мне тяжело принять твои взгляды».

Не расставайтесь пьяными. Лучший способ избежать скандала на эмоциях — не быть под влиянием психоактивных веществ и иметь возможность спокойно обсудить предстоящий разрыв. Если же вы боитесь, что ваш партнер может разозлиться настолько, что применит насилие, назначьте встречу, например, в кафе (но все еще не заказывайте алкоголь).

Установите границы. Сразу обговорите, насколько приемлемо для вас оставаться на связи. Это поможет вам избежать ситуаций, когда бывший или бывшая пишет вам десятки сообщений в день, сыпля соль на рану.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».