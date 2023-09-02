Масштабный пожар в Санкт-Петербурге: огонь охватил комбинат 1 2.09.2023, 10:08

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Огромный столб черного дыма виден в разных районах города.

Масштабный пожар вспыхнул в российском Санкт-Петербурге в субботу, 2 сентября. Там загорелся комбинат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Мощный пожар вспыхнул на одном из российских хладокомбинатов в Питере. Огонь охватил 1400 квадратных метров площади.

Как отмечают российские СМИ, пожару присвоили второй ранг сложности. На месте инцидента работают МЧСники.

При этом на опубликованных в сети кадрах заметно, что пожар достаточно масштабен. Огромный столб черного дыма виден в разных районах города.

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