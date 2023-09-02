Медведь пытался попасть из Литвы в Беларусь, но не смог перелезть через забор на границе 2.09.2023, 10:12

Видеофакт.

В середине августа медведь пытался незаконно пробраться из Литвы в Беларусь, но не смог преодолеть установленный на границе забор с колючей проволокой. Видео инцидента на днях появилось в соцсетях.

Литовская пограничная служба рассказала телеканалу TV3, что все происходило 18 августа на участке границы с Беларусью в Швенченском районе.

На записи видно, как медведь забирается на ограждение с литовской стороны, но, увидев колючую проволоку, спускается вниз, а затем передними лапами пытается сломать забор. Под натиском зверя ограда выстояла.

«Вероятно, [медведю] пришлось найти обходной путь. Эти животные легко находят, где проскользнуть», — пишет TV3.

Пограничники рассказали телеканалу, что животное, скорее всего, нашло обходной путь и уже находится в Беларуси.