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Медведь пытался попасть из Литвы в Беларусь, но не смог перелезть через забор на границе

  • 2.09.2023, 10:12
Медведь пытался попасть из Литвы в Беларусь, но не смог перелезть через забор на границе

Видеофакт.

В середине августа медведь пытался незаконно пробраться из Литвы в Беларусь, но не смог преодолеть установленный на границе забор с колючей проволокой. Видео инцидента на днях появилось в соцсетях.

Литовская пограничная служба рассказала телеканалу TV3, что все происходило 18 августа на участке границы с Беларусью в Швенченском районе.

На записи видно, как медведь забирается на ограждение с литовской стороны, но, увидев колючую проволоку, спускается вниз, а затем передними лапами пытается сломать забор. Под натиском зверя ограда выстояла.

«Вероятно, [медведю] пришлось найти обходной путь. Эти животные легко находят, где проскользнуть», — пишет TV3.

Пограничники рассказали телеканалу, что животное, скорее всего, нашло обходной путь и уже находится в Беларуси.

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