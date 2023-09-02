В Осиповичах задержали реконструктора, который выступал на «линии Сталина» 2.09.2023, 10:49

1,252

В повседневной жизни мужчина работает обычным слесарем.

В Осиповичах задержали реконструктора Сергея Батуру, который выступал на «линии Сталина»

Много лет мужчина входит в осиповичский военно-патриотический клуб «Штык».

Задержанному Сергею Батуре 52 года, и он из Осиповичей. Если верить соцсетям, мужчина после школы поступил в Минский автомеханический техникум (сейчас — Минский государственный автомеханический колледж). С 1990 по 1992 годы проходил службу в противотанковом дивизионе, находившемся в Уручье.

Мужчина работает обычным слесарем. Но его настоящее увлечение — реконструкция. Много лет Сергей входит в осиповичский военно-патриотический клуб «Штык». Они ежегодно выступают, к примеру, на фестивалях реконструкции сражений времен Второй мировой войны на «Линии Сталина», а также нескольких других фестивалях.

Мужчину обвиняют в «комментировании» и в том, что он будто бы зарегистрировался в плане «Перамога» .

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».