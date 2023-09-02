Соратник Гиркина рассказал, что не так с российским cтратегическим комплексом «Сармат» 6 2.09.2023, 11:10

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Командование понадеялось на «авось».

Стратегический ракетный комплекс «Сармат», который недавно был выведен на боевое дежурство в РФ, не готов к выполнению боевых задач.

Он был поставлен на вооружение всего лишь после одного успешного испытания.

Об этом рассказал Виктор Алкснис - экс-депутат Госдумы РФ, полковник авиации и соратник ультраправого чекиста Игоря Гиркина (Стрелкова) на своем канале в Telegram, передает Диалог.UA.

Он напомнил, что «Сармат» - это комплекс, который вооружен 200-тонными ядерными ракетами. И власти РФ сильно поспешили с введением его в эксплуатацию.

«Впервые в истории ядерного оружия на боевое дежурство поставлена стратегическая ракета не прошедшая полноценные испытательные пуски», - написал Алкснис.

Он напомнил, что первые и единственные успешные испытания «Сармата» состоялись в апреле 2022 года.

Чтобы убедиться в надежности комплекса, в полном соответствии его заявленным техническим характеристикам требуются десятки испытаний.

Особенно, если речь идет о ядерном оружии. Однако власти РФ в попытке запугать Запад пренебрегли всеми правилами. И это может очень плачевно закончиться, в том числе, для россиян, предупредил Алкснис.

«Ставить на боевое дежурство стратегическую ракету, не прошедшую полноценные испытания, это мягко выражаясь безответственность и наплевательское отношение к безопасности страны по принципу: «Авось ее не придется запускать по реальным целям!». А если придется?» - написал ультрапатриот.

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