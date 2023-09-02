Путин неожиданно приехал на место ликвидации Пригожина 5 2.09.2023, 11:27

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Главу РФ тянет на место преступления?

Глава Кремля Владимир Путин 1 сентября совершил неанонсированный визит в Тверскую область РФ. В частности, он посетил село Тургиново Калининского района.

Примерно за 200 км от него находится Куженкино Бологовского района Тверской области, где за девять дней до этого (23 августа) потерпел авиакрушение самолет с владельцем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным на борту. Видео с выходом Путина «в народ» хвастались российские пропагандистские источники, передает obozrevatel.com.

Спикер российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин решил побывать на «местах предков».

«После посещения «Сенежа» (образовательный центр в Солнечногорске Московской области. – Ред.) сегодня Путин принял решение посетить свои родные места, откуда идет его род. Это действительно так», – подтвердил представитель диктатора.

Заранее о визите Путина в Тверскую область РФ представители власти или пропагандисты не сообщали.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал этот визит. Он заметил, что внезапная поездка Путина в Тверскую область – «наглядная иллюстрация известного конспирологического феномена». Он предполагает, что преступника обязательно тянет «на священное место преступления».

«В этом случае – место ликвидации Пригожина. Чтобы окончательно зафиксировать в российских элитах: я – единственный пахан…» – отметил Подоляк.

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