Банки массово перестают выдавать кредиты белорусам 3 2.09.2023, 11:45

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Что происходит?

После достижения рекордных показателей выдачи белорусскими банками кредитов на потребительские нужды и финансирование недвижимости, в июле объемы немного снизились, что может быть началом спада на рынке кредитования физических лиц, сообщает select.by

По данным Национального банка РБ, на недвижимость банки выдали в июле 2023 года физическим лицам кредитов на 210,9 млн. рублей, что на 31,9 млн. рублей меньше, чем в июне.

Потребительских кредитов в июле было предоставлено на 889,2 млн. рублей против 912,6 млн. рублей в июне. Снижение небольшое и может объясняться сезонным фактором — отпусками. Таким образом, пока говорить о завершении тенденции роста объемов кредитования рано, хотя нельзя исключить, что это произойдет, так как осенью вероятно начало увеличения ставок по кредитам, что снизит спрос на них.

Несмотря на замедление кредитования, темпы роста долга населения сохраняются на высоком уровне, позволяющем говорить о буме в данной сфере деятельности. Так, задолженность физических лиц по кредитам на потребительские нужды за июль увеличилась на 198,2 млн. рублей и достигла 5 921,3 млн. рублей.

Аналогичная задолженность по кредитам на финансирование недвижимости в белорусских рублях выросла на 114,6 млн. рублей — до 12 546,3 млн. рублей.

Юридические лица, в отличие от населения, в июле стали кредитоваться намного активнее, причем увеличение их задолженности по кредитам в белорусских рублях оказалось существенно больше сокращения долга по валютным кредитам, то есть можно говорить о росте заимствований, а не просто о переводе долга из валютной формы в рублевую.

В частности, задолженность предприятий частного сектора в национальной валюте коммерческим банкам (без учета Банка развития) в июле увеличилась по сравнению с июнем на 731,4 млн. рублей, достигнув 12 644,7 млн. рублей.

Их задолженность по кредитам в иностранной валюте сократилась на 228,3 млн. долларов — до 3 373,5 млн. долларов. Валютная задолженность государственных коммерческих предприятий выросла на 64,3 млн. долларов (до 2 615 млн. долларов), в то время как задолженность в рублях увеличилась на 274,6 млн. рублей и составила на 1 августа текущего года 14 497,9 млн. рублей.

Таким образом, реально увеличилась задолженность, главным образом, у государственных предприятий, поэтому это может быть связано с предоставлением льготных кредитов.

В целом задолженность банкам секторов экономики, то есть физических и юридических лиц, в июле увеличилась по сравнению с июнем на 808,6 млн. рублей и достигла 66 554,6 млн. рублей.

Задолженность в белорусских рублях выросла на 1 358 млн. рублей — до 46 200,4 млн. рублей. А задолженность в иностранной валюте сократилась на 168,6 млн. долларов — до 6 726,9 млн. долларов.

При этом требования коммерческих банков к субъектам хозяйствования увеличились за месяц на 692 млн. рублей и достигли 56 981,6 млн. рублей. А требования к физическим лицам выросли на 332,9 млн. рублей — до 18 917,9 млн. рублей.

Требования коммерческих банков к Национальному банку РБ в июле сократились на 1 092,3 млн. рублей и составили на 1 августа 9 602,4 млн. рублей. Таким образом, ресурсы, необходимые для увеличения кредитования экономики, банки получили за счет изъятия средств из Нацбанка.

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