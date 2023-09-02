В Каннах умерла белорусская актриса из сериала «Каменская» 2.09.2023, 12:00

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Людмиле Мелешко было 64 года.

Белорусская и российская актриса Людмила Мелешко, известная по сериалу «Каменская», ушла из жизни, сообщили ее белорусские коллеги в соцсетях. В конце июня Людмила отметила свой 64-й день рождения, сообщает «Комсомолка».

В фильмографии Мелешко всего пять работ.

В 1981 году она снялась в эпизоде драмы Виталия Четверикова «Половодье» на «Беларусьфильме». В следующем году сыграла эпизодическую роль в фильме Валерия Рубинчика «Культпоход в театр». В 1983 году в ленте Евгения Марковского «Как я был вундеркиндом» Людмила сыграла учительницу музыки.

А следующую роль в эпизоде сериала «Каменская-2» Мелешко получила спустя почти 20 лет — в 2002 году. Последний раз она появилась на экране в фильме Дмитрия Астрахана «Темная ночь» 2004 года.

Вскоре актриса вышла замуж за француза и переехала в Канны. Оттуда и пришло известие о ее смерти 31 августа 2023 года.

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