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В Подмосковье устроили масштабную диверсию на железной дороге

  • 2.09.2023, 12:02
  • 5,384
В Подмосковье устроили масштабную диверсию на железной дороге

На месте нашли пакет со странным веществом.

В Люберецком районе Московской области РФ произошла диверсия на железной дороге. Неизвестному удалось полностью сжечь три шкафа, которые, как утверждается, отвечали за систему управления электрообогревом, передает obozrevatel.com.

Факт диверсии подтвердили пропагандистские Telegram-каналы. Заявляется, что инцидент произошел вечером 31 августа, но информацию о нем обнародовали только утром 2 сентября.

Поджигатель провел свою работу на перегоне Овражки – Родники, на юго-восток от российской столицы Москвы. Указанный отрезок ж/д дороги – это чуть более 2 километров.

Неизвестный вскрыл шкафы и поджег их, в результате чего они полностью выгорели.

«На месте оперативники нашли пакет с неизвестным веществом коричневого цвета, следы от обуви и образцы грунта. Сейчас ведутся поиски поджигателя», – утверждают росСМИ.

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