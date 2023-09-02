В Италии представили самый необычный суперкар Giotto 1 2.09.2023, 12:18

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Новинка допущена к поездкам по дорогам общего пользования.

Возрожденный итальянский бренд Bizzarini показал новый суперкар Giotto. Он оснащен мощным двигателем V12 и получил футуристичный дизайн. Об этом рассказали на сайте Autocar.

Bizzarini Giotto является духовным преемником модели 5300 GT 1964 года. Несмотря на необычный и современный дизайн, это достаточно старомодный суперкар.

Спереди расположены узкие фары и необычные тройные ходовые огни. Под ними находится массивный карбоновый сплиттер.

Особое внимание в Bizzarini Giotto уделено аэродинамике. На кузове есть множество панелей, которые генерируют дополнительную прижимную силу или охлаждают двигатель.

Bizzarini Giotto оснащен 6,6-литровым двигателем V12 мощностью более 600 л.с. Он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

Суперкар можно будет эксплуатировать на дорогах общего пользования. Тем не менее он ориентирован на езду по гоночному треку.

Стоимость и дата выхода Bizzarini Giotto станут известны позже. Ожидается, что суперкар дебютирует в 2024 году.

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