«Я как Алиса — попала в страну чудес» 1 2.09.2023, 12:29

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Белоруска рассказала, какие музыкальные сокровища нашла в Скориновской библиотеке в Лондоне.

Опера «Усяслаў Чарадзей» Николая Куликовича, единственный сохранившийся сборник Владимира Теравского «Беларускі лірнік», пять «Пагоняў», пластинки записей 1952 года женского хора в Лювене под руководством Николая Равенского… И это — лишь небольшая часть того, что Галина Казимировская привезла в Варшаву из белорусской библиотеки имени Франциска Скорины в Лондоне, передает Радио «Унэт».

В легендарных хранилищах (а это самая большая в мире библиотека белорусской эмиграции) создательница «Вольного хора» работала 9 дней. Разбирала архивы Николая Куликовича и Гая Пикарды, каждый день находя в архивных ящиках ценные сокровища. Теперь у Галины Казимировской появилась даже не мечта — миссия: создать в музее музыкальный отдел.

В интервью радио «Унэт» Галина Казимировская рассказала о плодах своего лондонского путешествия:

«Я как Алиса — попала в страну чудес. И думаю, что ничего более значимого в своей жизни я не делала. То, что со мной произошло… Я вижу в этом историческое значение.

А потом задавала себе много вопросов — где я была раньше? Я же знала об этом музее еще с консерваторских лет. И никто нам не мешал искать и возвращать — ни диктатура, ни Лукашенко. Я не хочу думать, что это наше неуважение к наследию. Скорее незнание, которое не снимает с нас ответственности…

Самая главная ценность — это архив Николая Куликовича. Когда творца не стало, его жена, певица, передала в музейный архив 9 больших коробок. Самое интересное, что там не только ноты, а еще открытки, письма, афиши, музыкальная критика, объявления, этнографические материалы. А рядом — рукописи его опер, к которым ты боишься прикоснуться, ведь бумага настолько старая, что уже рассыпается. Почти каждый день у меня было почти предынфарктное состояние — как это все сохранить?!»

Я воспитывалась как хоровик и знала, что у Куликовича есть опера «Лясное возера». Но про оперу «Усяслаў Чарадзей» никогда не слышала. И в архиве есть эти ноты! И теперь, когда я вспоминаю, как мы в консерватории дирижировали на экзамене операми Римского-Корсакова … А могли бы учиться на произведениях Куликовича.

Самые трогательные моменты — это записи дисков, которые мы оцифровывали. В «Пагоню» Равенского я просто влюбилась! А сбор записей Забейды-Сумицкого? Наш тенор с невероятным голосом, от которого невозможно оторваться.

Большинство песен на этих пластинках — народные. Хоры в эмиграции начинали именно с народной песни, чтобы сохранить эту связь с родиной. И в Варшаву я вернулась с мыслью, что хочу петь эти песни. Хотя они не совсем подходят «Вольному хору». У нас немного другое направление, другая миссия.

В каждой стране есть сборники патриотических песен, которые люди пели на несколько голосов. Большинство найденных нами нот касаются как раз этого жанра.

Вы бы знали, из каких обрывков в 2020 году мы делали с «Вольным хором» наши партитуры! Как искали по всему миру белорусские патриотические песни.

А теперь они нашлись в лондонском архиве. Это то, что могло стать репертуаром всех белорусских хоров. На этих песнях мы могли воспитывать своих детей.

Очень нужна помощь профессиональных библиотекарей, архивариусов, исследователей, звукорежиссеров. Мы отработали далеко не все. Там есть бобины с записями, до которых мы даже не добрались. Есть диафильмы, на которых сфотографированы целые книжки. Нужно все оцифровать, создать каталог.

И такие вещи не делаются кустарным, любительским способом. В нормальной ситуации это было бы дело государственного уровня. Но я сделаю все возможное, чтобы при Музее-библиотеке имени Франциска Скорины в Лондоне появился музыкальный отдел.

Теперь я в контакте с различными деятелями искусства. Вместе мы думаем, как нам выстроить следующие шаги. Мне хочется, чтобы к этим архивам имели доступ люди со всего мира. Чтобы с этими документами могли работать исследователи, ученые, которые бы писали статьи, книги, диссертации, делали собрания сочинений. Но для этого нам нужно еще очень много поработать».

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